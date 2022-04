Narava: V francoskih Pirenejih vse več rjavih medvedov

Število rjavih medvedov v francoskih Pirenejih se povečuje. V zadnjem letu se je njihovo število povečalo za devet odstotkov, na 70. Leta 1995 jih je bilo okoli deset, od takrat pa se njihovo število načrtno veča. V Pireneje so v preteklosti naseljevali tudi medvede iz Slovenije. Lani so tam opazili osem legel s 15 medvedjimi mladiči, leto pred tem so jih našteli devet. Naravovarstveniki v Franciji pozivajo k dodatnim ukrepom za zaščito rjavega medveda, nasproti pa jim stojijo kmetje, saj je bilo na francoski strani Pirenejev lani 311 napadov medveda na rejne živali in dva na čebelnjake. Na španski strani Pirenejev so imeli v preteklem letu le 30 takih primerov. x sta