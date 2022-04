Še pred kratkim, ko se je pred vojno v Ukrajini zelo majal premierski stolček Borisa Johnsona, je bil Rishi Sunak njegov favorizirani naslednik, zdaj pa je vse bolj videti kot bodoči bivši finančni minister. »Kje je izgubil politično pamet?« se je spraševal eden od njegovih ministrskih kolegov. A tudi ta mu verjetno ne bi pomagala, če držijo trditve, da so se Johnsonovi pribočniki spravili na njegovo 42-letno ženo Akshato Murty – z njeno javno davčno osramotitvijo skušajo pokopati politične ambicije njenega moža.

Krvave dividende

Začelo se je z medijskimi obtožbami, da so dividende, ki jih Murtyjeva prejema od orjaškega tehnološkega podjetja v lasti njene indijske družine Infosys, krvavi denar, ker podjetje po Putinovi invaziji na Ukrajino ni ustavilo poslovanja v Rusiji. Ko je Sunak, ki je prej pozival britanska podjetja, naj nemudoma prenehajo poslovati z Rusijo, da bi čim bolj ekonomsko prizadeli Putinov režim, javno branil ženo, je to nespametno primerjal s klofuto, ki jo je hollywoodski zvezdnik Will Smith prisolil komiku Chrisu Rocku na podelitvi oskarjev zaradi (slabe) šale na račun njegove žene Jade. Napad na njegovo ženo je po njegovem posledica sprejetja spomladanskega proračuna, s katerim je veliki večini nebogatih Britancev zvišal davke v času vsesplošne draginje (istega dne so se energenti podražili za 54 odstotkov) in zato požel plaz kritik. Napadajte mene, mojo ženo pa pustite pri miru, je bilo njegovo sporočilo. Pa je niso. Ravno ženin mikrodavek zdaj maje njegov ministrski stolček.

Milijarderjeva hči

Britanci že dolgo vedo, da je njegova žena Akshata hčerka enega najbogatejših Indijcev Nagavare Murtyja, ustanovitelja Infosysa, ki ima pod palcem štiri milijarde evrov. Vrednost podjetja ocenjujejo na okoli 100 milijard evrov. Zdaj Otočani vedo tudi to, da so ministrovi ženi, ki je z zgolj 0,91 odstotka delnic Infosysa, vrednih 870 milijonov evrov, bogatejša od kraljice (487 milijonov), te delnice lani prinesle blizu 14 milijonov evrov dividend. Hujše od tega je bilo razkritje, da je lani plačala samo 35.909 evrov davka. In še hujše, da takšen mikrodavek plačuje že leta. Vseeno ni kršila zakona. Britanci so šele zdaj izvedeli, da žena njihovega finančnega ministra ni britanska državljanka in da ima »nedomicilni davčni status«, po katerem posegajo številni bogati tujci, ki prebivajo v Veliki Britaniji, stalno prebivališče pa imajo prijavljeno drugje. Ta status pomeni, da v Britaniji plačujejo samo pavšalni letni davek 30.000 funtov. Na zaslužek v tujini naj bi plačevali davek tam, kjer so stalno prijavljeni. To jim omogoča orjaške prihranke pri plačevanju davkov, če za stalno bivališče izberejo državo z nižjimi davki. Žena ministra Sunaka, ki je tudi sam milijonar, je s tem prihranila 5,2 milijona evrov na leto. Ker se je na Otoku naselila leta 2013, to pomeni, da je privarčevala skupno 46,8 milijona evrov.

Zdaj se je nenadoma odločila, da bo začela plačevati davek v Britaniji tudi za svoje zaslužke v tujini. Lepo od nje. Še lepše bi bilo, če je k temu ne bi prisilile okoliščine, ki so ogrozile možev položaj, zaradi katerega njegova družina, imata dve hčerki, povsem zastonj živi v stanovanju nad Downing Streetom 10, čeprav je uradni sedež finančnega ministra na Downing Streetu 11. Precej večje stanovanje nad enajstko že od Blaira naprej zasedajo premierji. Sunakovi imajo najmanj štiri nepremičnine, vredne skupno 18 milijonov evrov: stanovanje v četrti Kensington (1,2 milijona), blizu njega razkošno hišo (8 milijonov), vilo v volilnem okrožju, v katerem je bil Sunak izvoljen za poslanca in dobil vzdevek dolinski maharadža (2,4 milijona), in razkošno terasno stanovanje v Kaliforniji z razgledom na pomol Santa Monica (6,5 milijona). Predstavniki premierja Borisa Johnsona trdijo, da ne oni ne njihov šef niso igrali nobene vloge pri davčnem razgaljenju Sunakove žene. x

Podjetna gospa ministrica Par Sunak-Murtyjeva je tudi lastnik londonskega podjetja za finančno posredovanje Catamaran Ventures UK. Do Sunakove izvolitve za poslanca leta 2015 sta bila oba z ženo direktorja podjetja. Zdaj je na tem položaju samo ona. Ob izvolitvi je nanjo prenesel tudi vse delnice. Ona je delničarka še najmanj šestih podjetij.