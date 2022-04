»Šampioni, šampioni! Mudri, Mudri! Mi smo Maribor!« Tako je odmevalo v Ljudskem vrtu, potem ko je Maribor v derbiju 30. kroga nogometnega prvenstva premagal Olimpijo z 1:0 z golom Ognjena Mudrinskega. Rajanje Mariborčanov skupaj z navijači na razprodanem stadionu (8250 gledalcev) je trajalo še četrt ure po koncu tekme, potem ko so imeli že kompleks pred Ljubljančani. Večnega tekmeca so v Ljudskem vrtu premagali prvič po novembru 2017 oziroma 1604 dneh. Potem ko je februarja v Stožicah igral Maribor, zmagala pa je Olimpija, je bilo v soboto zvečer obratno – igrala je Olimpija, zmagal pa ja Maribor, ki je Ljubljančanom pobegnil na deset točk. Odločila je ena poteza. Če bi ljubljanski kapetan Elšnik v 66. minuti dosegel evrogol, ko je njegov siloviti strel končal v vratnici, bi se tekma nagnila na stran gostov. Devet minut kasneje je Mudrinski po seriji napak Ljubljančanov dosegel evrogol, potem ko je bil do tedaj neviden. Na najboljši način je razkril, da je razlika med kluboma prav v 30-letnem srbskem napadalcu, ki igra v Ljudskem vrtu kot posojeni nogometaš Jagiellonie, saj ne premore dovolj kakovosti, da bi zabijal gole v poljski ligi.

Milec: Mudrinski je kot nekoč Tavares

»Končno. Kakšno je bilo olajšanje, je razvidno iz veselja po koncu tekme. Zmaga v pravem trenutku, ko se prvenstvo lomi. Imeli smo pravo strategijo. Bili smo potrpežljivi. Tekmo smo odigrali taktično zrelo in se skušali približati staremu, evropskemu Mariboru, ki je takšne tekme redno dobival,« je bil navdušen kapetan Maribora Martin Milec. Maribor je postavil obrambni blok in prežal na hitre prehode v napad ter čakal na svojo priložnost. Potem ko je v prvem polčasu Repas dvakrat nevarno streljal, so Mariborčani ritem igre dvignili z menjavami, med katerimi sta prednjačila Hrvat Alvir in Francoz Sellouki, ki je s prodorom in podajo opravil polovico dela za zmagoviti zadetek Mudrinskega. Trenutno je najboljši strelec lige (15 golov, v slovenski ligi je zaigral šele v osmem krogu) v takšni formi, da bi zadel tudi s parkirišča. Obenem je idejni in motivacijski vodja slačilnice ter spreten komunikator z navijači. Le malo je manjkalo, da bi bil zamenjan že med polčasom, saj je začutil bolečine v zadnji stegenski mišici, a je stisnil zobe, dokler ni odločil derbija. »Ko imaš v ekipi takšnega igralca, kot je Ognjen, ki zadeva za vsake malenkosti, je veliko lažje. Ekipi pomeni toliko kot nekoč Tavares,« je dodal Milec, ki je napovedal slavje, od ponedeljka naprej pa priprave za zadnjih šest tekem sezone.

Trener Radovan Karanović je po trenerski zmagi kariere končno dočakal priznanje navijačev z aplavzom. Do treh točk je prišel s pragmatično igro, zaradi katere so v obrambi tudi trpeli, a so se utrdili na prvem mestu. »Verjeli smo, da nas bo to pripeljalo do uspeha. Z izvedbo smo zelo zadovoljni, saj smo pametno čakali na priložnosti. Čestitke gledalcem, saj smo znova začutili duha Ljudskega vrta. V zadnjih šest tekem bomo šli bolj razbremenjeni in z večjim motivom po zmagi. Prednosti pred Olimpijo ne bomo zapravili,« je bil navdušen Radovan Karanović, ki ga v Mariboru kličejo Žuti. Na vprašanje, ali bo odslej »veliki Žuti«, kot je vzdevek Prosinečkega, je odvrnil: »Od danes naprej bi lahko zamenjala vlogi.«

Olimpija po prejetem zadetku brez priložnosti

Olimpija je pokazala vse, kar zna, nadigrala tekmeca (zlasti v prvem polčasu je dobila vsak dvoboj in drugo žogo), a izgubila, ker je bila neučinkovita. Priložnosti so zapravljali nespretni Prtajin (dvakrat), za katerega je slovenska liga prehud zalogaj, Ziljkić in Kvesić, medtem ko je Elšnik stresel vratnico. Medtem ko so menjave Mariboru prinesle nov zagon, je igra Olimpije po vstopu Matka (uradni napovedovalec sploh ni objavil, da je nekdanji vijolični bojevnik vstopil v igro), Đuraska in Mudražija nazadovala in po prejetem golu ni niti enkrat ogrozila vratarja Juga. »Fantom ničesar ne zamerim, saj so vso tekmo napadali in dali vse od sebe. Odigrali so dobro tekmo, pravi moški derbi. Zmanjkal nam je kanček sreče. Akcijo Maribora za zmagoviti gol Mudrinskega bi morali prekiniti s prekrškom in stati bližje tekmecu. Čestitke Mariboru za tri točke, mi pa se obračamo k boju za Evropo,« je menil trener Olimpije Robert Prosinečki, ki je vseskozi »igral« s svojimi varovanci ob igrišču in pretekel več kot pred 20 leti, ko je kot igralec blestel v dresu Ljubljančanov. »Tekma z veliko energije in emocij. Z napadalno igro smo pokazali, da smo prišli po tri točke. Zmanjkal nam je kanček športne sreče. Nisem izkoristil nekaterih situacij, ko bi lahko streljal od daleč, saj je v moji podzavesti še vedno strah pred poškodbo,« je dodal kapetan gostov Timi Max Elšnik. x

Maribor – Olimpija 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Mudrinski (75.). Stadion Ljudski vrt, gledalcev 8250, sodnik: Kajtazović (Kranj) 7, rumeni kartoni: Mudrinski, Repas; Aldair. Maribor: Jug 6, Milec 6,5, Mitrović 6, Watson 6, Sikošek 6, Makoumbou 6, Repas 6,5, Žugelj 5,5 (od 63. Alvir 6,5), Kronaveter 6 (od 63. Sellouki 7), Ivanović 6 (od 85. Antolin -), Mudrinski 7,5 (od 79. Sirk -), trener: Karanović 6,5, Olimpija: Banić 6, Boakye 6, Ratnik 6 (od 46. Crnomarković 6), Van Bruggen 5,5, Čabraja 5,5, Pilj 5,5, Elšnik 6 (od 85. Mudražija -), Kvesić 6, Ziljkić 6 (od 63. Matko 5), Aldair 5,5 (od 69. Đurasek 5), Prtajin 5, trener: Prosinečki 6. Igralec teme: Ognjen Mudrinski (Maribor). Streli v okvir gola: 2:1, streli mimo gola: 3:6, prosti streli: 13:18, koti: 1:4, obrambe vratarjev: 1:1, število vseh napadov: 107:146, število nevarnih napadov: 38:68, posest žoge (v odstotkih): 43:57.