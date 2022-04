O fanatizmu

Pred leti sem gledal osupljive posnetke ljudi, ki so poskakovali v nekakšnem obrednem plesu. Sama zamaknjenost ni bila toliko presenetljiva kot dejstvo, da so imeli z dolgimi in debelimi iglami prebodena lica, podobno z manjšimi ušesa, marsikdo še jezik. Ena izmed posebnosti je bila tudi ta, da ljudje ob prebadanju sploh niso krvaveli. Ker je kamera to snemala še v času precej pred digitalizacijo in modernimi čarovnijami, ki prikažejo, kar koli je potrebno, in ker je teh pričevanj in posnetkov dovolj, se slike zdijo verodostojne.