Avtobus ni dovolj!

Nekako smo se navadili, da se kandidati vseh vrst te dni po Sloveniji vozijo z avtobusi. Nekateri so bolj, drugi malo manj uspešni. Ne bomo še enkrat o NSi-jevskih arogantnih šalabajzerjih, ki so razsuli trg v Zagorju. Korak dlje je šla gospa s Ptuja Aleksandra Pivec, ki je za potrebe predvolilne kampanje najela tovornjak. Spet, ne bomo o tem, od kod stranki Naša dežela denar za take podvige, nedvomno pa gredo čestitke poslanki iz Zgornjih Bitenj pri Kranju, ki se je dala izvoliti na listi stranke SMC, bila tiha (no, pravzaprav popolnoma neopazna) podpornica aktualne vlade, ki pa je zdaj novo ljubezen našla v stranki Aleksandre Pivec. Zakaj čestitke? Gospa Mateja Udovč se je odlično preizkusila v vlogi voznice tega tovornjaka.