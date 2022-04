Za reševanje razmer v slovenskem zdravstvu sploh ni receptov, brezglave revolucije pa nam lahko zrušijo še tisto, kar imamo. Za »javno zdravstvo za vse« sta potrebni trdo delo in sodelovanje med načrtovalci zdravstva in zdravstvenimi delavci. Najlažje in najbolj poceni je reči »vsi imajo pravico do vsega«, kot stoji v programu Levice. Ampak naj tisti junak, ki je to napisal, naredi zavarovalniške zdravstvene police za »vse« in organizira, da bodo do »vsega« prišli vsi bolniki brez škodljivo dolgih čakalnih vrst. Ne uide mu Nobelova nagrada za ekonomijo in še kaj.

Šele pod težo podatkov o številu določenih posegov, ki jih bo treba nujno organizirati vsako leto, bodo zdravstveni politiki in zavarovalničarji in direktorji bolnišnic prisiljeni reorganizirati delo v primarnem zdravstvu in v bolnišnicah tako, da bo delo mogoče opraviti. In šele takrat, ko bodo politiki videli, kako velik razkorak imamo med potrebami bolnikov in operativno zmožnostjo zdravstvenega sistema, se bo začelo konstruktivno partnersko dogovarjanje z vsemi mogočimi zdravstvenimi izvajalci, kako s skupnimi močmi in razčiščenimi odnosi sodelovati, da slovenski bolniki ne bodo umirali v čakalnih vrstah, kot se to dogaja zdaj. x N1