Vojne so bile in očitno še vedno bodo kljub visokoletečim izjavam politikov o miroljubnosti, obrambi, demokraciji … In za vojne je značilno:

– da so nadaljevanje politike z drugimi (vojaškimi) sredstvi (Clausewitz);

– da vojna bo, če je izpolnjen pogoj, da je neka država vojaško močnejša od druge (britanska vojna doktrina);

– da so vojne dveh glavnih vrst: napadalne (vsiljevanje svojih interesov, za ozemlja …) in obrambne (proti temu vsiljevanju), vsako drugo razlikovanje (za demokracijo, človekove pravice …) je izgovor za prve;

– da so vojne še ene vrste razen napadalnih: preventivne (ko neka država napade drugo, da bi preprečila, da ta pozneje napade prav to ali prek nje z »zavezniki«);

– vojna sama po sebi (od bitke do bitke) je okrutna zadeva, posebno če se odvija v naseljenih krajih (minili so srednjeveški časi, ko so se vojske zbrale na nekem travniku, poklale med sabo in določile zmagovalca, večina prebivalstva pa je komaj opazila, da se je menjal samo fevdalni gospodar);

– okrutnost bitk na naseljenih območjih je prav toliko odvisna od napadalca kot od branilca (če branilec uporablja civilne objekte za obrambo, to niso več civilni objekti, ampak legitimni vojaški cilji);

– žrtve med civilnim prebivalstvom so tudi žrtve branilcev, ki tega prebivalstva niso evakuirale z vojskovališča (lahko tudi namenoma za propagando – »ponuditi« svoje civilno prebivalstvo za dokazovanje zločinskosti napadalca);

– ni vojne brez vojnih zločinov, ti se dogajajo na vseh ravneh in na obeh straneh (vojaki so tudi ljudje, ki se jim lahko strga – in se tudi jim, strga pa se tudi številnim civilistom, organiziranim ali ne v kakšnih »milicah«);

– obstaja kolateralna škoda vojaškega delovanja (iz več razlogov: zaradi zgrešenih ali napačnih ciljev, pretirane uporabe vojaških sredstev, zaradi uničenja okolice legitimnega cilja …);

– in nazadnje: propaganda (z lažmi bolj kot resnico) je orodje vsake vojne (razlogi: sataniziranje sovražnika, dvigovanje morale lastnemu prebivalstvu in zbijanje morale nasprotnemu …).

Jože Rotar, Dobriša vas