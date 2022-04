1. Že z naslovom »Pomagali pridobiti 1,2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi« zavajate bralce, saj niti NLZOH niti direktorica, ki ga vodi, nikomur nista pomagala pri pridobitvi kakršne koli premoženjske koristi. Poleg tega postopki organov še niso zaključeni, zato trdilni naslov ne drži.

2. Prav tako bralce zavajate z besedilom »NLZOH je bil v ta razvpiti posel vpleten z izvedbo validacije hitrih testov proizvajalca Shenzen UltraDiagnostics Biotec, ki jih je uvažalo podjetje Majbert Pharm. Februarja lani objavljena validacija je pokazala, da testi ne dosegajo tehničnih zahtev, ki jih je postavilo ministrstvo, rezultati niso izpolnjevali pogojev nacionalne strokovne skupine niti niso izpolnili kriterijev Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Kljub temu so testi prejeli zeleno luč NLZOH, ki se je v validacijskem poročilu skliceval na manj stroge pogoje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).«

Ni točno, kar navajate, saj je NLZOH opravljal verifikacijo in ne validacije hitrih testov. Poleg tega znova poudarjamo, da je nacionalna skupina za HAGT pod vodstvom doc. dr. Viktorije Tomič že decembra 2021 zadevni test uvrstila na seznam testov, primernih za hitro testiranje. Januarja 2021 je ministrstvo za zdravje (MZ) NLZOH kot javnemu zavodu odredilo verifikacijo zadevnega testa. Kot javni zavod smo tako naročilo dolžni sprejeti. Namen študije je bilo preveriti, ali analitske sposobnosti HAT dosegajo navedbe proizvajalca, nacionalna priporočila in priporočila SZO, ter preveriti, kakšni sta občutljivost in specifičnost HAT v skupini brezsimptomnih okuženih oseb v primerjavi z metodo PCR. Namen študije ni bilo preverjanje ustrezanja razpisnim pogojem MZ.

3. Ne drži navedba »Tjaša Žohar Čretnik, ki se je prijavila za nov štiriletni direktorski mandat ...«. Svet zavoda NLZOH javnega razpisa za imenovanje direktorja NLZOH še ni objavil, zato prijava sploh še ni mogoča.

Maja Kostanjšek, pooblaščena oseba za odnose z javnostmi v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)