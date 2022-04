Da niso v stiku z realnostjo in da jim zelo primanjkuje empatije in inteligence, kažejo zadnja dejanja več bogatih ruskih vplivnic. Potem ko je francoska modna znamka Chanel zaprla vse svoje trgovine v Rusiji, hkrati pa onemogočila tudi spletno nakupovanje v tej državi, sta se Viktorija Bonja in Marina Ermoškina iz protesta odločili, da se posnameta med uničevanjem luksuznih Chanelovih torbic. »Če Chanel ne spoštuje svojih strank, zakaj bi me spoštovale Chanel,« je Viktorija Bonja, ruska manekenka, zagovarjala svoje dejanje v videu, ki ga je delila s svojimi 9,3 milijona sledilci na instagramu.

Proti »znamki, ki podpira rusofobijo«

V jezi je Bonjeva v roke vzela škarje in z njimi dramatično zarezala v svojo črno torbico znamke Chanel ter jo ogorčeno prerezala na pol. »Zbogom,« se je lepotica poslovila od svoje torbice in jo v stilu dive vrgla v koš. A Bonjeva ni edina ruska vplivnica, ki se je posnela med uničevanjem Chanelove torbice. Kar nekaj lepotic, večina ima bogatega »sponzorja«, ki ji je torbico tudi kupil, je v znamenje protesta proti prepovedi nakupovanja blaga francoske luksuzne znamke sprejelo izziv. Dejanje francoske znamke je večina vplivnic opisala kot »rusofobijo«. Aktu protestiranja proti Chanelovi odločitvi se je pridružila tudi televizijska voditeljica in igralka Marina Ermoškina, ki ji na instagramu sledi 299.000 ljudi. Sama se je v svojem videu nad temno sivo torbico spravila kar z vrtnimi škarjami. »Nobena torba, nobena stvar ni vredna toliko kot moja ljubezen do domovine. Nič ni vredno toliko kot moje samospoštovanje. Sem proti rusofobiji in proti blagovni znamki, ki podpira rusofobijo. Chanel je le modni dodatek. Dodatek, ki se je odločil ponižati ljudi. Rojaki, znamka se je odločila za diskriminacijo ljudi na podlagi nacionalnosti, česar ne bom tolerirala. Konec koncev, glavna so načela. Ni pomembno, kaj držimo v rokah, ampak je pomembno tisto, kar je v nas,« je svojim sledilcem sporočila Ermoškinova.

Protestu in zgledu Ermoškinove je sledila tudi DJ Katja Guseva, ki ima na instagramu 587.000 sledilcev. Tudi njena črna torbica znamke Chanel je končala razrezana v smeteh. »Vedno sem sanjala, da bom imela v svoji omari torbice chanel, in to se je zgodilo lani. Ko pa sem izvedela za politiko znamke do Rusov, sem se odločila, da te torbice odstranim iz svojega življenja. No, vsaj dokler se situacija ne spremeni. Sem proti rusofobiji, proti znamki, ki podpira rusofobijo in diskriminacijo žensk na podlagi narodnosti. Ruska dekleta smo lepa, s Chanelovo torbico ali brez nje,« je še izjavila.

Dejanja ruskih vplivnic so sprožila različne odzive, od tega, da so jih sledilci podprli, do jeznih komentarjev ljudi, ki so jim očitali, da je njihovo dejanje neprimerno zaradi trpljenja ljudi v Ukrajini. Vsaj za zdaj pa ni znano, koliko torbic je bilo uničenih zaradi novega rusko-francoskega spopada. x