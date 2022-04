Minuli dve leti sta globoko zaznamovali modno in kreativno industrijo in z letošnjim tednom mode želijo znova na polno zagnati aktivnosti, s poudarkom na premisleku trajnostnega vstopa v prihodnost, saj je v luči trenutnega dogajanja v svetu to najbolj perspektivna in pozitivna smer napredka. Tako bo od danes do petka na mednarodno obarvanem ljubljanskem tednu mode (LJFW) sodelovalo več kot 40 modnih blagovnih znamk. Letošnje modno dogajanje v prestolnici bo gostovalo v prostorih Velane Living, obetajo pa se tudi dogodki na Fabianijevem mostu pri Cukrarni ter v nekdanji blagovnici Midas na Trgu Ajdovščina. Poleg modnih revij v živo bodo namreč izvedli tudi dogodke s poudarkom na trajnosti in zeleni prihodnosti.

Pomen trajnosti v modni industriji in oblikovanju

Danes je tako na vrsti uvodno dejanje tokratnega LJFW, odprtje mednarodne razstave trajnostnega oblikovanja Prihodnost se začne zdaj, ki sta jo pripravili kuratorki Fanny Fazekas in Elena Fajt, sočasno pa bo na ogled tudi razstava Trajnostni projekti z deli Nataše Hrupič & Sofianogard. Pravzaprav so razstave, okrogle mize in nekonvencionalne predstavitve mode in modnega ustvarjalnega jezika poleg modnih revij zaznamovale dogajanje že na prejšnjih izvedbah LJFW. »V tem daljšem premoru smo se posvetili temeljitemu razmisleku, kako ob izzivih, ki nam jih ponuja sedanjost, ustvarjati in voditi LJFW v prihodnje. Ugotovili smo, da je trajnostna filozofija globoko usidrana v našem razmišljanju. Že v prejšnjih ponovitvah smo si namreč prizadevali, da smo vdihovali življenje pozabljenim in spregledanim prostorom in lokacijam ter ponujali prostor in čas ustvarjalcem in dogodkom, naravnanim tako, da bi zanamcem zapustili čim lepši svet. Nekako naravno je torej, da smo se ob 13. ponovitvi LJFW odločili posvetiti premisleku o pomenu trajnosti v modni industriji in oblikovanju, zagonu novih trajnostnih modnih pobud ter ponavljanju in utrjevanju temeljne paradigme trajnosti. Naj bodo v prihodnosti okoljski, družbeni in gospodarski vidiki uravnoteženi v prizadevanju za razvoj in izboljšano kakovost življenja,« poudarja izvršna producentka LJFW Melinda Rebrek.

Tako bodo jutri na okrogli mizi v prostorih Velane Living Prihodnost se začne zdaj – razvoj in bodočnost trajnostnega načina sodelovali govorci z različnih področij, med njimi bo tudi Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, ki izpostavlja letošnjo 150. obletnico rojstva velikega mojstra Jožeta Plečnika, ki ga mesto Ljubljana letos zaznamuje praktično na vsakem koraku. »Ne nazadnje je tudi Plečnik trajnostno deloval že pred stotimi leti, uporabljal lokalne materiale, bil pri tem racionalen in verjel v recikliranje. Odličen primer tovrstnega trajnostnega pristopa v modi in odgovorne prakse je oblikovalka Mateja Benedetti, ki s svojo ekološko modno blagovno znamko postavlja nove smernice oblikovanja in navdušuje tako doma kot v svetu. Njeno kreacijo smo lahko občudovali tudi na nedavni podelitvi oskarjev.«

Prebujena blagovnica Midas

V sredo in četrtek bodo v Velana Living modne revije, predstavilo se bo 24 priznanih domačih in tujih modnih oblikovalcev. Pod Fabianijevim mostom pri Cukrarni bodo v četrtek popoldne lahko obiskovalci občudovali modni sprehod s študenti Naravoslovnotehniške fakultete in Fakultete za dizajn. Modno dogajanje bodo zaključili v petek s showroomom in podelitvijo nagrad LJFW WOW v prav za to priložnost prebujeni blagovnici Midas.

In še ena novost, ki so jo letos izvedli nekoliko drugače: izbor modelov so organizirali prek odprtega poziva. Tega so se lahko udeležili vsi, ki so pokazali željo korakati po modni pisti. Na eni izmed modnih revij pa bodo obiskovalci revije, ki so si že priskrbeli dnevne vstopnice, spremljali nastop najmlajših modelov – teh doslej na pistah ljubljanskega tedna mode še nismo videli. x