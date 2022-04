Kakor koli, ne glede na možne zimske temperature in celo sneg je jasno, da je smučarska sezona bolj kot ne zaključena. Do naslednjega resnega, daljšega oddiha, ko bomo morali na pot z avtomobilom vzeti več stvari in bomo zato potrebovali strešne nosilce, nemara tudi kovčke, pa je še toliko časa, da se omenjene na vsak način splača sneti. Na kar marsikdo »pozabi« in se potem z dodatnim tovorom, bodisi na strehi bodisi na zadku avtomobila, v obliki nosilcev za kolesa, vozi kar vse leto. Kar pa ni priporočljivo z več vidikov.

Že sama vožnja avtomobila se v tem primeru močno razlikuje od »običajne«. Vozilo z dodatnim tovorom, kot je strešni kovček, je namreč težje in ima večji upor, s čimer se spremeni tudi zavorna pot, ki je daljša, zaradi česar mora voznik povečati varnostno razdaljo. Tovor na strehi ob tem tudi zmanjšuje stabilnost vozila, saj spremeni njegovo težišče – težiščna točka se zaradi tovora na strehi poviša, kar pomeni, da je vozilo pri vožnji v ovinek bolj nestabilno, zato se moramo še posebej izogibati vožnji v ovinek z veliko hitrostjo ter seveda sunkovitemu speljevanju in zaviranju. Prav tako moramo preverjati višino ob morebitnih podvozih in uvozih ali drugih podobnih ovirah na poti ter to, da tovor ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu in ne zmanjšuje stabilnosti vozila in preglednosti voznika. Posebno pozornost pa moramo nameniti še nečemu, čemur se že nasploh posvečamo premalo – dodaten tovor poveča maso vozila, zato je temu treba prilagoditi tudi tlak v pnevmatikah.

Je vse to res potrebno, ko pa v resnici ni? Kadar nosilcev in kovčkov ne potrebujemo, jih raje nemudoma snemimo. Če že zaradi vsega omenjenega ne, vsaj zato, ker nekateri strešni nosilci na odprtih cestah povečajo porabo goriva do slabih deset odstotkov, že prazen strešni kovček za okoli 15 odstotkov, nameščen tovor in poln kovček pa prispevata k tudi do 25 odstotkov večji porabi goriva. In posledično seveda k večjemu onesnaževanju okolja. x