Ljubitelji smučanja boste ob omembi Elana takoj zastrigli z ušesi. Desetletja je bil ponos Slovenije in največjih uspehov na belih strminah si brez njegove podpore ni bilo mogoče zamisliti. Časi se spreminjajo in to, da slovenski smučarji uporabljajo Elanove »dile«, je postalo prej izjema kot pravilo. Kljub vsemu je še danes Elan – podjetje, ki so ga ustanovili leta 1945 – sopomenka za inovativnost in kakovost. Prav neverjetno je, koliko skupnega ima Elan z Lotusom, angleško znamko, ki uteleša športne in dirkaške avtomobile. Ustanovljena je bila le tri leta kasneje kot Elan, po svetu pa se je proslavila prav tako s svojo kakovostjo in inovativnostjo. In kar je prav tako zanimivo, obema so bile skupne finančne težave. Lotusov tipični predstavnik je model elan, ki letos slavi 60. rojstni dan. Oziroma bi ga slavil, če bi bil še živ.

Športni avto mora imeti pogon zadaj in elan ga je imel. Bil je tudi prvi lotus s šasijo iz jekla in steklenih vlaken. Ker je tehtal vsega 680 kilogramov, ga je bilo užitek voziti. Tako je na primer Gordon Murray, oblikovalec superšportnega mclarna F1, ki je na cesto zapeljal leta 1992, ob priložnosti dejal, da je edina slabost njegovega avtomobila ta, da nima tako natančnega krmiljenja, kot ga je premogel elan. Ta je imel navdušujočo obliko, pod katero se je podpisal Ron Hickman, bil pa je prodajna uspešnica in uspešen tudi na dirkah. Povsem nekaj drugega kot na primer predhodnik lotus elite, ki je bil drag za proizvodnjo in predvsem nezanesljiv.

Formula 1 za običajno cesto

Ko so ga predstavili leta 1962, je bil roadster, po vsega 22 proizvedenih enotah pa so se odločili, da mu motor z 1,5 povečajo na 1,6 litra prostornine. Koliko so jih proizvedli do leta 1975 in konca proizvodnje, ni natančno znano, John Bolster je v svoji knjigi omenjal številko 12.224. Motor in menjalnik so si sicer sposodili pri Fordu, njegova moč je bila sprva 90 konjev (66 kW), kasneje 117 konjev (86 kW). Ker je bila dolžinska mera zgolj 3,68 metra, je bil okreten, maksimalna hitrost ob lansiranju je bila 181 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa 9 sekund. Na testiranjih revije Car leta 1971 pa je do maksimalnih 198 km/h pospešil v vsega 6,6 sekunde. »Elan enostavno predstavlja športni avto, ki je bil zasnovan v skladu z najnaprednejšimi zahtevami. Spominja na formulo 1 za običajne ceste, veliko ima skupnega s corvette. Izkušnja vožnje je izjemna,« so po testu zapisali v reviji Car and Driver. Elan je bil navdih tudi Mazdinim inženirjem, ko so leta 1989 predstavili MX-5, ki je še danes najbolje prodajani roadster vseh časov.

Nad elanom so se navduševali številni znani obrazi. V svojo garažo so ga zapeljali angleški komik Peter Sellers, škotski dirkač Jim Clark, ameriški igralec Paul Newman, ameriški voditelj pogovornih oddaj Jay Leno, angleški igralec in pevec Michael Crawford ter angleški glasbenik Noel Redding. Čeprav so ga veliko uporabljali na dirkah, pa je šlo za prvi lotus, ki prvinsko ni bil namenjen dirkanju. »Ko smo ga zasnovali, smo dejali, da z njim ne bomo dirkali. A kaj ko so stranke, ki so ga kupile, počele prav to. Tudi zato smo se kmalu odločili, da predstavimo še dirkaško različico,« je dejal ustanovitelj podjetja Colin Chapman in ljudem leta 1964 ponudil različico 26R, za katero je bilo treba odšteti 1995 funtov. Za primerjavo: ob predstavitvi je bila cena običajnega elana 1499 funtov, ob koncu proizvodnje pa že 2436 funtov. Austin mini cooper S je tedaj stal 695 funtov, ferrari 250 GT coupe pa 5606.

22 let spravljen v skednju

Ker imajo najstarejši lotusi elani že 60 križev na hrbtu, postajajo vse bolj priljubljeni tudi med zbiratelji, predvsem na Otoku pa imajo skorajda kultni status, zato so tudi cene relativno visoke in dosegajo do 40.000 funtov. »Elan je avto, ki je všečen za oko, vožnja z njim pa je užitek. Vozne lastnosti so izjemne, zavore odlične. Glede na to, da do stotice pospeši v 6,7 sekunde, se lahko primerja tudi s sodobnimi športnimi avtomobili. Imam ga že 36 let. Prej sem vozil ferrarija dino 246, toda z elanom na cesti bolj uživam,« pravi ponosni lastnik elana Peter Marcantonio.

A še zdaleč ni edini. Zanimiva je zgodba elana, ki je bil kar 22 let spravljen v skednju, preden so ga odkrili, zagnali motor in videli, da še vedno deluje. »Do takrat sem bil navdušenec nad minijem cooperjem S, nato pa sem po naključju odkril lotusa elana. Bil je v slabem stanju in potreben restavracije, ki me je stala 7000 funtov. Danes je avto prekrasen in seveda ni naprodaj,« se spominja Iain Chambers, ki je imel srečo v nesreči, ko so neznanci oropali njegovo hišo, a so elana pustili pri miru. Danes je po svetu v 30 državah ohranjenih približno 1100 elanov, navdušenci nad njimi pa živijo tudi v Avstraliji, Kanadi in ZDA. x