Zvezni organ za nadzor finančnih storitev (BaFin) je v danes objavljenem sporočilu za javnost zapisal, da je krovna PJSC VTB Bank s sedežem v drugem največjem ruskem mestu ostala brez glasovalnih pravic v VTB Bank (Europe) SE s sedežem v nemški finančni prestolnici.

Tako ne more več izvajati nadzora in usmerjati delovanja svoje evropske hčere, prav tako ne more več razpolagati s finančnim premoženjem in drugimi viri banke. Že nekaj tednov je medtem po navedbah BaFin v veljavi prepoved plačil ali drugih prenosov premoženja iz evropske podružnice ostalim članicam iz skupine VTB.

Evropska hči VTB je zdaj tako popolnoma izolirana od ruske matere, ki je bila sicer že marca izločena iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift, prav tako je pod sankcijami ZDA.

Članice EU so medtem v petek potrdile peti sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Paket vključuje tudi prepoved transakcij in zamrznitev sredstev štirih ruskih bank, med njimi VTB.

Ker pa je nemška centralna banka Bundesbank kot nadzornik izvajanja sankcij ugotovila, da krovna ruska VTB ne izvaja več efektivnega nadzora nad evropsko podružnico, lahko ta normalno nadaljuje operativno poslovanje.

Komitenti lahko tako brez ovir dostopajo do svojih denarnih vlog, normalno se izvajajo tudi kreditni posli. Normalno lahko z banko poslujejo tudi ostali upniki, če niso tudi sami predmet sankcij. Z VTB Bank (Europe) SE lahko sodelujejo tudi zaposleni, zunanji izvajalci in bančni partnerji.

BaFin in Bundesbank ocenjujeta, da sta likvidnost in solventnost evropske podružnice VTB trenutno ustrezni, zato ni razlogov za kakšne druge ukrepe.

Drugače je bilo z največjo rusko banko Sberbank, ki je prav tako predmet sankcij, a za zdaj ostaja v sistemu Swift. Njena evropska podružnica je kmalu po ruskem napadu na Ukrajino znašla pod takšnim likvidnostnim pritiskom, da njeno nadaljnje poslovanje ni bilo več mogoče.

Večina članic skupine Sberbank Europe je tako prek mehanizmov reševanja bank dobila nove lastnike; v Sloveniji je posle banke Sberbank prevzela NLB. Sama Sberbank Europe s sedežem v Avstriji bo medtem likvidirana, za avstrijske in nemške komitente bosta veljali jamstveni shemi v obeh državah. Sberbank se je tako iz Evrope popolnoma umaknila.