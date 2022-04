Po izročilu je Jožefov grob zadnje počivališče svetopisemskega Jožefa. Velja za sveti kraj tako za jude kot kristjane in muslimane, a je bil v preteklosti že večkrat oskrunjen.

Po poročanju medijev je minulo noč tja vdrlo okoli sto Palestincev, ki so po navedbah izraelskega premierja Naftalija Bennetta razbili nagrobni spomenik in poskušali tam tudi zanetiti ogenj.

V bližini Betlehema, prav tako na Zahodnem bregu, pa so izraelski vojaki ustrelili in ubili Palestinko, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s palestinskega ministrstva za zdravje. Šlo naj bi za 40-letno vdovo s šestimi otroki, ki je zaradi ran in posledične izgube krvi umrla v bolnišnici. Izraelska vojska trdi, da so vojaki izstrelili opozorilne strele v zrak, ko se jim je ženska približala, pa so »streljali proti spodnjemu delu osumljenkinega telesa«.

Po štirih napadih v Izraelu v dveh tednih je položaj v državi zelo napet. V četrtek je Palestinec z Zahodnega brega ustrelil tri ljudi v Tel Avivu, zato je izraelska vojska danes vdrla v Dženin, od koder naj bi prihajal napadalec.