Verstappen je zaradi okvare dirkalnika odstopil v 39. krogu, kar je zanj že druga ničla v novi sezoni. Po drugi stani pa je Leclerc dosegel drugo zmago letos in se še utrdil v vodstvu skupnega seštevka, kjer ima zdaj 71 točk.

Prve stopničke v sezoni 2022 si je privozil novinec v Mercedesovi ekipi Russel, ki je končal mesto pred sedemkratnim svetovnim prvakom in moštvenim sotekmovalcem Lewisom Hamiltonom.

Leclerc je imel izjemen konec tedna v Avstraliji. V soboto je dobil kvalifikacije, danes pa je brez resnejših težav obdržal prvo mesto na dirki in se veselil že drugega uspeha v letu ter skupno četrte v karieri. Za nameček je odpeljal še najhitrejši krog in tako dobil še dodatno točko.

Monačan je imel na dirki le en nekoliko bolj napet trenutek; v 27. krogu je, ko se je po enem od več današnjih posredovanj umaknil varnostni avto, skušal napasti Verstappen, toda Leclerc je bil dovolj hiter, da je ostal spredaj. Za Nizozemca pa se je potem razpletlo še slabše, saj je odpovedal njegov dirkalnik, tako da ima po njegovih dveh odstopih v treh dirkah Red Bull precej razlogov za zaskrbljenost. Moštvu je sporočil, da je zaznal čudne vonjave v dirkalniku, ko pa je ustavil ob robu steze, se je iz avtomobila tudi pokadilo.

Leclerc je imel na koncu več kot 20 sekund naskoka pred Perezom, drugi dirkač Red Bulla ni imel takšnih težav kot prvak, ter pred Mercedesovim dvojcem. Russel je tokrat končal pred Hamiltonom ter se drugič v karieri in prvič s to ekipo povzpel na zmagovalni oder.

V Avstraliji so vozniki formule 1 sicer nastopili prvič po kar 1118 dneh; zaradi pandemije je namreč odpadla dirka leta 2020, lansko pa so odpovedali zaradi strogih avstralskih ukrepov.

"Težko je bilo, še posebej po posredovanjih varnostnega avtomobila, ker sem imel težave z nadzorom dirkalnika. Težko je že govoriti o prvenstvu, saj smo odpeljali le tri dirke, a očitno imamo dober avto," je po dirki dejal zmagovalec.

Precej manj pa je bil zadovoljen branilec naslova, ki ima v seštevku sezone le 25 točk za zmago na drugi postaji v Džedi. "Že zdaj zaostajamo kilometre. Zdaj ne razmišljam o naslovu, rad bi samo končal dirko. Če se želiš boriti za naslov prvaka, so takšne stvari nesprejemljive," je dejal Nizozemec.

Za najboljšo četverico sta končala oba McLarna, Lando Norris je bil peti, Daniel Ricciardo šesti, do točk pa so prišli še Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpha Tauri) in Alexander Albon, slednji je poskrbel za prvo točko Williamsa v tej sezoni. Brez točk pa je v prvem nastopu v tej sezoni po vrnitvi zaradi okužbe ostal nekdanji svetovni prvak Sebastian Vettel, Nemec je s trčenjem sredi dirke poskrbel za enega od posredovanj varnostnega avtomobila.

Za Leclercom, ki z 71 točkami premočno vodi, je v SP zdaj drugi Russell s 37, prehitel je drugega Ferrarijevega voznika Carlos Sainza. Španec danes dirke ni končal in je ostal pri 33 točkah, Perez jih ima na četrtem mestu 30.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Emilije Romanje v Imoli čez 14 dni.