Cvetna nedelja je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje. S tem se spominjajo, kako so ljudje postiljali oljčne in palmove veje kot preprogo pred Jezusom Kristusom, ko je ta na oslu prijahal v Jeruzalem. Ob tem se spominjajo tudi zadnjih dni Jezusovega zemeljskega življenja, zato se pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju - pasijon.

Procesija okoli sto mladih, škofov in kardinalov se je danes dopoldne v soncu sprehodila po Trgu svetega Petra do oltarja pred baziliko, kjer je papež vodil mašo.

Trg pred baziliko svetega Petra so okrasili s cvetjem, že v dneh pred praznovanjem so tam tudi postavili več tisoč stolov za obiskovalce.

Zaradi pandemije so bile v letih 2020 in 2021 odpovedane množične slovesnosti na Trgu svetega Petra. Večinoma so jih v manjšem obsegu opravili v baziliki. Lani je papež molil tradicionalni križev pot na veliki petek na praznem trgu.

Letos naj bi bile velikonočne slovesnosti znova po običajnem redu. Križev pot na veliki petek je znova načrtovan v Koloseju, na velikonočno nedeljo bo sledila sveta maša na Trgu svetega Petra in nato blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).