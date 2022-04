Svetovna zveza za cepiva in imunizacijo (Gavi), ki je ena od vodilnih v mednarodni pobudi za pravično razdelitev cepiva Covax, bo v petek gostila vrhunsko srečanje, na katerem namerava pozvati k pridobitvi več sredstev za naslavljanje tematike neenakomernega dostopa do cepiva.

Od začetka pandemije je bilo proizvedenih več kot 13 milijard doz cepiva proti covidu-19, od tega jih je bilo porabljenih 11 milijard, kažejo podatki farmacevtskega združenja IFPMA, ki jih povzema AFP.

Po ocenah strokovnjakov bo letos proizvedenih še devet milijard doz cepiva, pri čemer samo podjetje Pfizer načrtuje proizvodnjo štirih milijard doz.

A generalni direktor IFPMA Thomas Cueni opozarja, da bi lahko potrebe po cepivu letos padle na šest milijard doz. "Od sredine leta 2021 svetovna proizvodnja presega svetovno povpraševanje po cepivu in ta vrzel se stalno povečuje," je dejal. Do prihodnjega leta bo proizvodnja po njegovih ocenah presegla povpraševanje za od 1,3 do 3,1 milijarde doz.

Številne bogatejše države imajo prevelike zaloge. Članice Evropske unije in skupine G7 so imele tako konec prejšnjega meseca presežek v višini 497 milijonov doz.

Obstaja bojazen, da bo cepivo neizkoriščeno. Cepiva proti covidu-19 imajo namreč relativno kratek rok uporabe. Odmerki podjetja AstraZeneca imajo določen rok uporabe šest mesecev, družbe Novavax pa devet mesecev.

Po ocenah britanskega podjetja Airfinity, ki sodi med vodilna podjetja za analizo znanstvenih podatkov, je do izteka roka uporabnosti doslej ostalo neporabljenih okoli 241 milijonov doz cepiva.

Kljub temu je po svetu več milijard ljudi necepljenih proti covidu-19, predvsem v državah v razvoju. V okviru pobude Covax so 145 državam dobavili 1,4 milijarde doz. To je manj od pričakovanj, saj so načrtovali, da bodo do konca leta 2021 razposlali dve milijardi doz.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus opozarja, da lahko neenakopraven dostop do cepiva vodi do pojava novih, morda tudi nevarnejših različic virusa.

Razlike med državami so velike. Medtem ko je skoraj 80 odstotkov prebivalstva Francije prejelo dva odmerka cepiva, je polno cepljenih le 15 odstotkov prebivalcev Afrike.

V revnejših državah je težava tudi infrastruktura za izvedbo cepljenja, pogosto jim tudi donirajo cepiva, ki so že blizu konca roka uporabnosti.