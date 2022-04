Kot so navedli, so 3425 ljudi z osebnimi avtomobili in avtobusi evakuirali iz Mariupolja in Berdjanska v Zaporožje.

Skupno 3233 ljudi je zapustilo mesta v regiji Zaporožje, kot so Pologovo, Vasiljevka, Berdjansk, Tokmak, Melitopolj in Energodar. Iz regije Lugansk pa so evakuirali 578 ljudi, navaja ruska tiskovna agencija TASS.

Ruski generalmajor Mihail Mizincev je navedel, da so brez sodelovanja ukrajinskih oblasti v zadnjih 24 urah iz samooklicanih republik Lugansk in Doneck ter nevarnih območij v Ukrajini v Rusijo evakuirali skoraj 26.700 ljudi.

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je danes povedala, da se je Kijev dogovoril za uporabo devetih humanitarnih koridorjev za pomoč ljudem pri umiku pred spopadi na vzhodu države, tudi z osebnimi avtomobili iz Mariupolja.

»Vse poti za humanitarne koridorje v regiji Lugansk bodo delovale, dokler bo trajalo premirje s strani okupatorskih ruskih čet,« je po navedbah agencije Reuters zapisala v sporočilu na Telegramu.