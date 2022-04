Vodja Energoatoma Petro Kotin je skupaj s strokovnjaki družbe v minulih dneh obiskal eno od območij v Rdečem gozdu. Indeks zunanjega sevanja je tam »od 10 do 15-krat višji od običajnega«, so po obisku zapisali na Telegramu.

Ob tem so v ukrajinski jedrski družbi opozorili, da se bodo vsi ruski vojaki, ki so v Rdečem gozdu skoraj 30 dni kopali jarke in poskušali vzpostaviti utrdbe, »soočili z radiacijsko boleznijo različnih stopenj«.

V Energoatomu so že v začetku meseca opozorili, da so bili ruski vojaki ob zavzetju območja nuklearke izpostavljeni sevanju in da niso bili ustrezno zaščiteni. Pri večdnevnem kopanju jarkov so bili še dodatno izpostavljeni radioaktivnemu prahu in strupenim snovem.

Po mnenju ukrajinskega ministra za energetiko Germana Galuščenka tistim, ki so kopali jarke v bližini jedrske elektrarne, grozi huda oblika radiacijske bolezni in »naj ne bi imeli več kot eno leto življenja«, dodaja Ansa.

Rusija je območje nuklearke v Černobilu, kjer se je leta 1986 zgodila najhujša jedrska nesreča doslej, zasedla takoj po napadu na Ukrajino 24. februarja, 31. marca pa so ukrajinske oblasti sporočile, da so se ruske sile od tam umaknile.