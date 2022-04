Prvi vidnejši uspeh je dosegel leta 1962 s stransko vlogo v filmskem spektaklu Lawrence Arabski v režiji Davida Leana. Znan je tudi po filmu Doktor Živago. Umrl je v Kairu, 10. julija 2015 v starosti 83 let. Sharif, ki je imel Alzheimerjevo bolezen, je umrl zaradi infarkta.

Občinstvu se je priljubil kot romantični junak v zgodovinskih filmih in spektaklih. Poleg v filmih Lawrence Arabski in Doktor Živago je vidnejše vloge ustvaril še v filmih Padec rimskega cesarstva, Džingis Kan, Noč generalov, Bilo je nekoč, Smešno dekle, Tamarindino seme in Zeleni led.

V šestih desetletjih je Sharif posnel več deset filmov in prejel več nagrad. Poleg dveh zlatih globusov za vlogo v filmu Lawrence Arabski je še en zlati globus prejel za vlogo doktorja Živaga v istoimenskem filmu. Leta 2003 je bil nagrajen z zlatim levom za življenjsko delo na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah. Za vlogo v filmu Gospod Ibrahim in cvetovi iz Korana je leta 2004 osvojil cezarja za najboljšega igralca.

Sharif se je kot Michel Demitri Shalhoub rodil 10. aprila 1932 v egiptovski Aleksandriji staršema sirskega in libanonskega porekla. Vzgajali so ga v katoliški veri. Študiral je na Victoria College v Aleksandriji, diplomiral pa je iz matematike in fizike na univerzi v Kairu.

Sprva je delal v očetovem podjetju, ki je trgovalo z lesom, a ga je ves čas vleklo k igri. Na filmskih platnih je debitiral leta 1954 v egiptovskem filmu Sira fil vadi. Romantična zgodba iz filma se je nadaljevala tudi v resničnem življenju, saj se je Sharif poročil z glavno igralko v filmu, egiptovsko filmsko zvezdnico Faten Hamama. Pred poroko se je spreobrnil v islam in se preimenoval v Omarja Sharifa.

Par je imel sina Tareka, ločila sta se leta 1974. Sharif se ni nikoli več poročil, a je imel še enega sina, Robina, iz kratkega razmerja z italijansko novinarko Lulo de Luca.

Živel je med Francijo, Italijo in ZDA, kasneje pa se je ustalil v Egiptu. Znan je bil kot plejboj, bil je reden obiskovalec luksuznih hotelov, kazinojev in restavracij od Kalifornije do Azurne obale.

Občasno je prišel tudi v navzkrižje z zakonom. Leta 2003 je bil obsojen na enomesečno pogojno kazen, ker se je pred pariškim kazinojem spravil na policista. Sodišče v Kaliforniji pa mu je leta 2005 odredilo obiskovanje tečaja za obvladovanje jeze, ker je po sporu glede plačila udaril uslužbenca parkirišča.

Med arabsko pomladjo je januarja 2011 pozval takratnega dolgoletnega egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka, naj odstopi, hkrati je izrazil dvom v politiko Muslimanske bratovščine.

Sharif je bil tudi eden najbolj znanih igralcev bridža na svetu. O tej igri s kartami je napisal več knjig. Posodil je tudi ime računalniški igrici Omar Sharif Bridge.