Varovanci Ralfa Rangnicka imajo po osmem porazu v sezoni po 31 odigranih tekmah 51 točk, kar zadošča za sedmo mesto. Prav toliko jih ima šesti West Ham, ki bo v nedeljo gostoval pri Brentfordu.

Arsenal je ostal na petem mestu s 54 točkami, potem ko na domači zelenici ni uspel ugnati Brightona. Za goste sta zadela Leandro Trossard in Enock Mwepu. Za topničarje, ki imajo sicer še tekmo v dobrem v primerjavi z Unitedom, je poraz ublažil Martin Oedegaard.

Tottenham se je po zanesljivi zmagi s 4:0 v gosteh proti Aston Villi utrdil na četrtem mestu in ima zdaj 57 točk. "Hat-trick" je za zmago v Birminghamu dosegel Heung-min Son, en zadetek pa je prispeval še Dejan Kuluševski.

Tretje mesto na lestvici trdno drži Chelsea (62 točk). Varovanci Thomasa Tuchla so danes povozili moštvo Southamptona s 6:0. Po dvakrat sta se med strelce vpisala Timo Werner in Mason Mount, po enkrat pa sta zadela Marcos Alonso in Kai Havertz.

V nedeljo bo še derbi vrha razpredelnice. Vodilni Manchester City (73 točk) bo gostil moštvo Liverpoola, ki ima na lestvici na drugem mestu točko manj od sinjemodrih.