Zadnja, 135,7 km dolga kraljevska etapa 61. izdaje dirke po Baskiji se je znova izkazala za nepredvidljivo. Znova je povsem premešala skupni vrstni red, slavo pa je po prečkanju cilja v Arrateju ter premaganih 3854 višinskih metrov ter sedmih kategoriziranih vzponov pobral Martinez.

Slednji je izkoristil pomanjkanje moči mladega Belgijca Remca Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl) na zadnjem vzponu. Pred tem je moral do danes vodilni 22-letnik precej časa tako na vzponih kot v dolinah loviti tekmece v ospredju, pet kilometrov pred koncem zadnjega vzpona pa je popustil in v skupnem seštevku po sedmem mestu v etapi (+0:24) nazadoval na četrto (+0:21).

Slovenski as Roglič je bil danes tisti, ki je na najzahtevnejšem vzponu na Krabelin (4,1 km/10,5 %) okoli 40 km pred ciljem prvi napadel in razbil skupino najboljših in nekaj časa vlekel navkreber za Vingegaarda. Kasneje je popustil in etapo končal na 11. mestu z 2:13 minute zaostanka. Za Val 202 je dejal, da ga mučijo predvsem bolečine za kolenom.

»Boli me mišica za kolenom in že pred startom te dirke nisem imel ravno svojega tedna. Nič kaj bolje ni bilo med dirko, potem pa je težko, če ob vsakem obratu čutiš neko bolečino. To mi je očitno pobralo preveč moči. Poskusil se bom pozdraviti, spočiti in se podati novim izzivom naproti,« je za Val 202 dejal 32-letni Kisovčan.

»Seveda bi bil bolj zadovoljen, če bi bil bolj spredaj, ampak imam določene težave. Ne glede na vse sem dal vse od sebe. Zdi se mi, da v danem trenutku ni bilo mogoče več,« je še ocenil današnjo etapo in razplet dirke po Baskiji.

V dober položaj je kljub težavam uspel spraviti Vingegaarda, ki pa je na koncu zasedel peto mesto v etapi ter šesto v skupnem seštevku. V boju za etapno zmago je Izagirre kljub padcu nekaj kilometrov pred vrhom vzpona nato še na njem ujel tekmece ter po krajšem spustu do cilja ugnal drugega Rusa Aleksandra Vlasova (Bora-Hansgrohe) ter tretjega rojaka Marca Solerja (UAE Team Emirates).

Za Baska, ki je na domači dirki slavil že pred tremi leti, je bila to 16. zmaga v karieri in prva pol lanskem juniju, ko je slavil na španskem državnem prvenstvu v vožnji na čas.

S četrtim mestom v etapi je Martinez storil dovolj, da je ohranil 11 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Izagirrejem ter 16 pred Vlasovom. Za 25-letnika je bila to deseta zmaga v karieri.

Roglič je šestdnevno dirko, na kateri je dobil uvodno vožnjo na čas, nato pa tri etape držal skupno vodstvo, sklenil na osmem mestu s 3:18 minute zaostanka.

Preostala Slovenca na dirki sta danes v cilj pripeljala za najboljšimi. Domen Novak (Bahrain-Victorious) je bil 38., za Izagirrejem pa je zaostal 9:48 minute. Jan Polanc (UAE Team Emirates) pa preizkušnje ni končal. V skupnem seštevku je Novak s 54. napredoval na 45. mesto (+32:03).

V nedeljo bo v okviru svetovne serije na sporedu dirka Amstel Gold, prva od ardenskih klasik. Na njej bodo nastopili Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco).

Roglič bi moral po začrtanem programu skupaj s Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) dirkati na valonski puščici (20. 4.) nato pa še na prestižni preizkušnji Liege - Bastogne - Liege (24.). A kot je dejal za Val 202, ima zdaj druge skrbi.» Najprej mi je izziv to pozdraviti, da se bom na kolesu spet počutil normalno. Potem pa gremo dalje.«