Ruske enote se med drugim osredotočajo na kraje Rubižne, Popasna in Novobahmutivka ter prevzem nadzora nad pristaniškim mestom Mariupolj, je danes poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian ob povzemanju poročila ukrajinskega generalštaba. Del mesta Rubižne je po informacijah ukrajinskega guvernerja Luganska Serhija Hajdaja že pod nadzorom Rusije, redno je slišati streljanje. Podobno je v Popasni. Zaradi stalnega obstreljevanja je nemogoče evakuirati ljudi, je opozoril. Navedb ni mogoče neodvisno preveriti, opozarja dpa.

Po ocenah vojaških strokovnjakov ameriškega inštituta ISW vztrajajo ukrajinske sile na obrambnih položajih na vzhodu in jugozahodu Mariupolja.

Ameriški Pentagon sicer opozarja, da Rusija znova krepi svoje enote, ki so utrpele večje izgube. Med drugim jih oskrbuje z novo opremo in vojaki. Enotam na vzhodu Ukrajine pa naj bi se pridružilo več deset tisoč rezervistov, je povedal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby.

Rusija pa naj bi več tisoč dodatnih vojakov namestila tudi v Rusiji nedaleč od ukrajinskega Harkova. Po navedbah višjega predstavnika Pentagona so v bližini ruskega Belgoroda povečali število taktičnih bataljonov s 30 na 40. Tovrstni bataljoni imajo običajno od 600 do 1000 vojakov. »To bi lahko bilo zelo krvavo in grdo,« je ocenil grožnjo.

Ruska vojska je danes potrdila nove napade v bližini mest Dnipro in Poltava. V bližini Dnipra so ponoči z raketami napadli skladišče orožja, v bližini Poltava pa letališče. Ukrajinska stran je medtem sporočila, da sta bila v napadih ranjena dva človeka.

Obenem pa je Rusija zamenjala svoje poveljstvo v Ukrajini. Ruskim silam v Ukrajini tako po novem poveljuje general Aleksander Dvornikov, ki je bil med vidnejšimi v vojni v Siriji, za svoje zaslužke pa je prejel tudi status junaka.

Zelenski označil napad v Kramatorsku za vojni zločin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je petkov napad na železniško postajo v Kramatorsku označil za vojni zločin. Poudaril je, da bo morala Rusija odgovarjati za napad na sojenju, ki bo zagotovo sledilo. Obenem je pozval mednarodno skupnost k odločnemu odzivu na napad, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Tako kot pokol v Buči, kot številni drugi vojni zločini, bo tudi raketni napad na Kramatorsk ena od obtožnic na sojenju, ki se bo zgodilo,« je povedal v petek v svojem rednem nočnem nagovoru. »Odgovornost je neizbežna,« je poudaril.

Mednarodno skupnost pa je pozval k odločnemu odzivu na grozodejstvo. »Pričakujemo odločen, globalen odziv na ta vojni zločin,« je dejal.

V petkovem ruskem raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, ki jo uporabljajo za evakuacijo civilistov, je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, med njimi pet otrok, v bolnišnico so prepeljali več deset ljudi. Župan mesta Oleksander Hončarenko je dejal, da naj bi bilo na postaji v času napada 4000 ljudi. Napad so ostro obsodili številni predstavniki držav in predstavniki EU. Ruske oblasti zavračajo obtožbe in za napad krivijo Ukrajino.

Dan po napadu v Kramatorsku se evakuacija ljudi iz mesta nadaljuje

Dan po krvavem ruskem raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine se evakuacija ljudi, ki bežijo v strahu pred ofenzivo, nadaljuje. V petkovem napadu je bilo po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti ubitih 52 ljudi, med njimi pet otrok, 109 pa jih je bilo ranjenih.

Po napadu na železniško postajo se evakuacija civilistov v mestu danes nadaljuje po cesti. Več deset minibusov in je prišlo po desetine preživelih, ki so se po napadu zatekli v protestantsko cerkev nedaleč od postaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zatočišče v cerkvi je čez noč poiskalo skoraj 80 ljudi, večinoma starejših. "Po napadu se je sem zateklo okoli 300 do 400 ljudi," je za AFP povedal član protestantske cerkve Jevgenij.

Po njegovih besedah so bili ljudje travmatizirani. Polovica od njih se je zatekla v klet, drugi so želeli nemudoma oditi. Nekatere so v petek popoldne evakuirali z avtobusi. Na koncu jih je skoraj 80 ostalo v prostorih cerkve, je povedal.

Ruske oblasti zavračajo obtožbe in za napad krivijo Ukrajino. Izjave kijevskega režima o raketnem napadu so označili za neresnične provokacije.

Železniška postaja v Kramatorsku je služila kot glavno vozlišče za evakuacijo beguncev iz delov vzhodne regije Donbas, ki so še vedno pod ukrajinskim nadzorom. Davi je bila postaja zaprta, območje pa je zasedla policija.

V Kramatorsku je noč minila relativno mirno. V daljavi, proti frontni črti na severozahodu, je bilo slišati eksplozije težkega topništva, navaja AFP.

Medtem ko postaja v Kramatorsku ne deluje, pa naj bi po navedbah ukrajinskih železnic iz bližnjega Slavjanska proti zahodu države odpeljali štirje vlaki.

Skoraj neopazno se nadaljuje tudi evakuacija ljudi v nasprotno smer, po cesti proti proruskim ozemljem. Konvoji avtomobilov, pogosto starih ruskih lad s prtljago na strehi, se vsak dan odpravijo proti območjem pod ruskim nadzorom na severu, ob tihem soglasju ukrajinskih sil.

Z obleganih območij evakuirali še 6500 ljudi

Z obleganih območij v Ukrajini so v petek evakuirali več kot 6500 ljudi, je pozno v petek sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Iz obleganega Mariupolja so uspeli rešiti več kot 1600 ljudi, iz bližnjega mesta Zaporožje pa več kot 3500, je dodala.

Še okoli 1500 ljudi so v petek evakuirali z območja Luganska.

V mestu Melitopol so zadržali več avtobusov za evakuacijo, je še povedala Irina Vereščuk. Trenutno se pogajajo z rusko stranjo o vrnitvi teh avtobusov.

Ukrajinska vlada se je v petek dogovorila o desetih humanitarnih koridorjih, te pa dnevno vzpostavljajo na novo. Podobno naj bi tudi danes vzpostavili deset koridorjev, prebivalci Mariupolja pa bodo lahko mesto zapustili z lastnimi prevozi, je povedala podpredsednica vlade.

Po navedbah Moskve je sicer v petek Mariupolj samostojno brez podpore ukrajinske strani zapustilo 750 ljudi.

Strani si medsebojno očitata sabotacijo evakuacij. Moskva ob tem očita Kijevu, da je kriv za propad napovedane izmenjave zapornikov. Kijev naj bi si namreč v petek večkrat premislil glede pogojev izmenjave, števila zapornikov in nato izmenjavo odpovedal, je dejal ruski generalmajor Mihail Mizincev.