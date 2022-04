V Veliki Britaniji so se spomnili obletnice smrti princa Philipa

Britanska kraljeva družina se je danes poklonila princu Philipu, ki je umrl pred enim letom. V posnetku, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, so se zvrstile fotografije iz življenja soproga kraljice Elizabete II., ki so jih pospremili z besedilom pesmi pesnika Simona Armitaga.