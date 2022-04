Youtube blokiral kanal spodnjega doma ruskega parlamenta

Ruski parlament je bil danes kritičen do blokade svojega kanala na portalu Youtube in opozoril, da bi lahko v Rusiji kmalu v celoti blokirali Youtube. Portal je sicer blokiral kanal dume, na katerem so večinoma prenašali zasedanje parlamenta, zaradi ameriških sankcij, poročajo tuje tiskovne agencije.