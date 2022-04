Še okoli 1500 ljudi so v petek evakuirali z območja Luganska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V mestu Melitopol so zadržali več avtobusov za evakuacijo, je še povedala Irina Vereščuk. Trenutno se pogajajo z rusko stranjo o vrnitvi teh avtobusov.

Ukrajinska vlada se je v petek dogovorila o desetih humanitarnih koridorjih, te pa dnevno vzpostavljajo na novo. Podobno naj bi tudi danes vzpostavili deset koridorjev, prebivalci Mariupolja pa bodo lahko mesto zapustili z lastnimi prevozi, je povedala podpredsednica vlade.

Po navedbah Moskve je sicer v petek Mariupolj samostojno brez podpore ukrajinske strani zapustilo 750 ljudi.

Strani si medsebojno očitata sabotacijo evakuacij. Moskva ob tem očita Kijevu, da je kriv za propad napovedane izmenjave zapornikov. Kijev naj bi si namreč v petek večkrat premislil glede pogojev izmenjave, števila zapornikov in nato izmenjavo odpovedal, je dejal ruski generalmajor Mihail Mizincev.

Zelenski označil napad v Kramatorsku za vojni zločin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je petkov napad na železniško postajo v Kramatorsku označil za vojni zločin. Poudaril je, da bo morala Rusija odgovarjati za napad na sojenju, ki bo zagotovo sledilo. Obenem je pozval mednarodno skupnost k odločnemu odzivu na napad, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Tako kot pokol v Buči, kot številni drugi vojni zločini, bo tudi raketni napad na Kramatorsk ena od obtožnic na sojenju, ki se bo zgodilo,« je povedal v petek v svojem rednem nočnem nagovoru. »Odgovornost je neizbežna,« je poudaril. Mednarodno skupnost pa je pozval k odločnemu odzivu na grozodejstvo. »Pričakujemo odločen, globalen odziv na ta vojni zločin,« je dejal.

V petkovem ruskem raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, ki jo uporabljajo za evakuacijo civilistov, je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, med njimi pet otrok, v bolnišnico so prepeljali več deset ljudi. Župan mesta Oleksander Hončarenko je dejal, da naj bi bilo na postaji v času napada 4000 ljudi. Napad so ostro obsodili številni predstavniki držav in predstavniki EU. Ruske oblasti zavračajo obtožbe in za napad krivijo Ukrajino.

Zelenski se je v nagovoru tudi zahvalil delegaciji in predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen za osebno posredovanje in pomoč pri vzpostavitvi skupne preiskovalne ekipe, da se bo odkrilo resnico glede dejanj ruskih vojakov ter se jih privedlo pred roko pravice.

Napovedal je še, da bo Ukrajina v roku enega tedna izpolnila vprašalnik Evropske unije, ki služi kot podlaga za začetek pristopnih pogajanj. »Naša vlada namerava pripraviti odgovore hitro in kakovostno. Menim, da bo to v roku enega tedna,« je pojasnil.

Ursula von der Leyen je v petek Zelenskemu izročila vprašalnik, ki naj bi služil kot podlaga za razpravo v prihodnjih tednih. Kot je povedala, bo EU nudila podporo Ukrajini, da bi izpolnjevanje vprašalnika zaključila v nekaj tednih in ne nekaj letih, kot je to sicer običajno.