Ministrstvo za javno upravo je sporočilo, da so se konference udeležili številni potencialni ameriški poslovni partnerji in investitorji. »V hitro spreminjajočem se svetu se mora hitro spreminjati tudi javni sektor, saj državljani in podjetja od njega pričakujejo storitve, ki bodo usmerjene k strankam, učinkovite, inovativne, prilagojene in tehnološko podprte,« je uvodoma dejal Koritnik.

Dodal je, da se slovenska vlada osredotoča na digitalno preobrazbo in si močno prizadeva, da bi v kratkem času dosegla čim večji napredek. »Naš cilj je, da se naša država do konca tega desetletja uvrsti med pet digitalno najnaprednejših evropskih držav.«

V nadaljevanju je Koritnik predstavil nekaj ključnih ukrepov vlade, ki so namenjeni pospešeni digitalni preobrazbi in pomoči gospodarstvu. To so poenostavljeno poročanje podjetij državi, enotna e-točka za subvencije, storitve e-notarja in virtualna upravna točka. Kot pomembno poenostavitev pa je dodal tudi elektronski bolniški list, ki je predvsem v času pandemije zelo poenostavil poslovanje podjetij, javne uprave in celotnega prebivalstva.

Minister je govoril tudi o odprtih podatkih, ki jih je označil za strateško surovino 21. stoletja in ključno sredstvo za prehod v digitalno družbo. »Zelo smo ponosni na naš nacionalni portal odprtih podatkov OPSI z več kot 4.000 objavljenimi podatkovnimi nizi, ki spodbuja uporabo odprtih podatkov za ustvarjanje inovativnih izdelkov, storitev in delovnih mest v zasebnem sektorju.«

Koritnik je na koncu izpostavil pomen Slovenije kot države z odlično geostrateško pozicijo, z regulativnim okvirom EU, ki se lahko zelo hitro prilagaja spremembam in novim izzivom.

V okviru obiska v ZDA se je minister na dvostranskih srečanjih sestal tudi s predstavniki različnih ameriških podjetij ter gospodarskih zbornic.

Omenjena srečanja v vsebinskem smislu pomenijo nadaljevanje pogovorov, ki jih je v okviru obiska v ZDA med 20. in 25. marcem 2022 opravil minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, in sicer predvsem v luči načrtovanega odpiranja slovenskega razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini, v skladu z ukrepom Strateškega sveta za digitalizacijo.

Poslovno-investicijsko konferenco organizira javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju s partnerji.

Dallas je bil izbran tudi zato, ker tam igra košarkarski zvezdnik Luka Dončič in so zaradi tega slišali za Slovenijo. Sicer pa Teksas s 30 milijoni prebivalcev predstavlja drugo največje gospodarstvo v ZDA, tam ima sedež 96 podjetij s seznama največjih ameriških družb Fortune 1000. Okolje, znano kot motor ameriške ekonomije, je med najbolj konkurenčnimi v ZDA in ima spodbudno davčno zakonodajo, so na Spiritu zapisali v sporočilu za javnost. Na področju visokih tehnologij je resen tekmec Kalifornije.

Poslovno-investicijske konference se udeležujejo potencialni ameriški poslovni partnerji in investitorji, predstavniki NBA ekipe Dallas Mavericks ter slovenski podjetniki in poslovneži.

V času konference poslovno-razvojna delegacija slovenskih podjetij obiskuje tudi Houston in Austin. Za promocijo slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija ob konferenci izvedla tudi delavnico slovenskega turizma.