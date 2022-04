Derbi bo zadnja oziroma večerna sobotna tekma. Pred tem se bosta popoldan najprej pomerila Bravo in Mura. Pričakovati je podobno tesno tekmo peto- in četrtouvrščenega, z manjšim številom golov, v kateri 3,20 vreden remi ne bi bil presenečenje.

Pravzaprav enaka pričakovanja od daleč zbuja tudi sobotna popoldanska tekma med Radomljami in Aluminijem. Spomnimo se. Pomladanski del prvenstva se je začel s spektakularno zmago (0:4) Radomelj v Kidričevem in najbolj prostodušno se zdi tudi tokrat staviti na njih. A kljub napovedanemu blatu se zdi zanimiva tudi 1,70 vredna stava, da bosta zadeli obe ekipi.

Nedelja obeta še dve bistveni tekmi. Najprej bo Tabor na domačem igrišču proti Domžalam poskušal pridobiti pomembne točke za zagotovitev obstanka. Rešilno osmo mesto jim trenutno beži za pet točk, a kaj, ko je tipičen izid zadnjih tekem obeh nasprotnikov remi z manj goli. Za kar je tokrat na voljo koeficient 3,75. V Sežani je vedno vprašljiva burja, ki onemogoča visoke žoge, po napovedih pa bi lahko v soboto pihalo od 30 do 50 kilometrov na uro, kar je nižji, pa vendar že moteč stadij. A zaradi položaja na lestvici, ki ga zasedata obe ekipi, zaradi katerega nikomur ni v interesu remi, gre tokrat pričakovati kak gol več, kot si jih ekipi tradicionalno dajeta, oziroma vsaj gola na obeh straneh, za kar se ponuja stava s koeficientom 1,70.

V zadnji tekmi kroga v nedeljo zvečer bo Koper gostil Celje. Tri točke Koper zaostaja za Mariborom, z zmago nad Muro v gosteh je pa dal misliti, da še premore kak atom moči v dirki z močnejšim Mariborom. Celje na drugi strani na sedmem mestu ne more biti povsem brezskrbno in bo s točko nemara povsem zadovoljno. Tudi to je tekma, v kateri je pričakovati gole na obeh straneh, kvota 1,70 na takšno stavo pa tudi ni najnižja.