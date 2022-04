Jeseniški hokejisti so pod vodstvom trenerja Nika Zupančiča redni del tekmovanja v alpski ligi končali na prvem mestu, v drugem delu, v skupini master, so bili drugi. Pred njimi je bil le Asiago, s katerim se bodo pomerili tudi v svojem prvem finalu (prva tekma nocoj ob 20. uri v Italiji). Je bila pa jeseniška pot do finalnega nastopa vse prej kot lahka. V četrtfinalu so Gardeno, ki so si jo sami izbrali, izločili šele v peti tekmi, tretjo pa so dobili z golom Erika Svetine v 96. minuti. Nič manj razburljiv ni bil polfinalni obračun z Rittnom, čeprav so ga dobili s 3:1 v zmagah, toda v četrti tekmi so v gosteh vodili že s 4:1, Italijani so izid v rednem delu tekme izenačili, v šestnajsti minuti podaljška pa je Jeseničane v finale popeljal finski napadalec Eetu Elo.

»Nobeno presenečenje ni, da smo se morali za uvrstitev v finale pošteno potruditi, kajti vse ekipe se pred začetkom končnice krepijo, zlasti italijanske ekipe pa gredo običajno s formo navzgor. Pri nas je bilo ravno obratno, mi smo med sezono izgubili nekaj igralcev, potem so bile tu še poškodbe in tudi zdaj, pred finalom, imamo z njimi veliko težav,« je o dozdajšnjem poteku končnice spregovoril trener, ki v letošnji sezoni vodi jeseniško ekipo.

Ob divjanju manjše možnosti

Močnejši kot v prvem delu sezone je tudi Asiago. V rednem delu tekmovanja so v medsebojnem obračunu obakrat zmagali Jeseničani, v drugem delu, v skupini master, je Asiago konec januarja slavil v gosteh, medtem ko druge tekme zaradi težav z boleznijo v jeseniškem taboru ni bilo. Italijani so bili boljši tudi v tekmi celinskega pokala oktobra lani v francoskem Amiensu. Sicer pa je konec decembra Asiago spet prevzel Američan Tom Barrasso, ki je kar 18 let branil v ligi NHL in z ekipo Pittsburgh Penguins dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (1991, 1992). Trener Asiaga je bil že v letih 2016 in 2019.

»S prihodom Barrassa igra Asiago, ki je dobil še nekaj novih igralcev, nekoliko drugačen sistem igre, vendar se z njim da igrati. Tako kot že vso sezono bomo morali izhajati iz obrambe. To bo najpomembneje, kajti nima smisla, da se z Asiagom podimo po ledu, ker bomo potegnili krajšo. Njegova največja moč je v napadalcih. Ima šest do osem zelo dobrih napadalcev, od katerih vsak lahko zaključi, zelo nevarni so tudi iz tranzicije in v igri z igralcem več. Zato bomo morali igrati disciplinirano, omejiti število lastnih izključitev na minimum in biti ves čas kompaktni v obrambi. Če se bomo z Asiagom spustili v divjanje, bodo naše možnosti manjše,« opozarja Zupančič.

Želja je zmaga že na prvi tekmi, ko bodo najbolj sveži

Finalna serija se igra na tri zmage, kar pomeni, da bodo morali Jeseničani, če želijo priti do svoje prve lovorike v tem tekmovanju – do zdaj je v alpski ligi dvakrat zmagala Olimpija (2019, 2021), po enkrat pa Asiago (2017) in Ritten (2018), medtem ko se leta 2020 zaradi epidemije covida-19 liga ni končala –, vsaj enkrat zmagati tudi v gosteh. »Najbolje bi bilo, da bi do zmage prišli že kar na prvi tekmi, ko bomo najbolj sveži. Na žalost imamo nekaj težav s poškodbami, toda prva tekma je le prva tekma, ko se obe ekipi še nekoliko tipata. Dejstvo je, da je od naše zadnje medsebojne tekme minilo že nekaj časa, seveda pa smo naredili analizo, toda povsem nekaj drugega je, ko si ekipi stojita nasproti,« je pred prvo finalno tekmo še dejal trener jeseniških hokejistov, ki si na domačih tekmah želijo čim večjo podporo s tribun. Prvo bodo igrali v torek ob 19. uri.

»Upam, da bo v finalu na tribunah še več ljudi, kot jih je bilo do zdaj. Razumeti moramo, da prihajamo iz koronskega obdobja, ko so se navijači navadili, da tekme spremljajo po televiziji, toda vseeno je drugače igrati, če je dvorana polna. Ob glasni spodbudi s tribun je tudi energija med igralci boljša in zato so tudi tekme boljše. Želim si, da jih bo v torek veliko na tekmi, mi pa bomo naredili vse, da jih nagradimo z dobrim rezultatom že s prve tekme. Ljudje pridejo na tekme, ko je dober rezultat in dobra igra,« si dobrega obiska na domačih tekmah želi Zupančič, ki bo v finalnih obračunih zagotovo brez Saša Rajsarja in Timoteja Kočarja, ki sta že pred časom končala sezono. Prejšnjo soboto v Rittnu prav tako nista igrala Nejc Stojan in David Planko. Tretja tekma bo na sporedu v četrtek, 14. aprila, v Asiagu, kjer bo pet dni pozneje tudi morebitna peta tekma, četrto pa bosta ekipi igrali na Jesenicah v soboto, 16. aprila.