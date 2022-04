Janez Janša napiše poslovilno pismo

Naj nas vodi stara misel, da so veliki ljudje tisti, ki znajo sprejeti poraze. Lahko je biti velik, ko si na vrhu, ko ti vsi pojejo hvalospeve in se vsi drenjajo pred tvojimi sprejemnimi vrati. Težko pa je biti velik takrat, ko si premagan, potolčen, ko ti vsi obračajo hrbet in se zaveš, da je konec tvojega časa. Da se končuje tvoje obdobje. Da je najbolje, da začneš delati nekaj drugega.