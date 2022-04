Simbol represije, ne zaščite zdravja

Najpozneje po epidemiji sarsa leta 2003 se je na Kitajskem in Japonskem uveljavil nov bonton. Kdor ima simptome respiratorne bolezni, je prehlajen, vendar ne more ostati doma, nosi zaščitno masko. Zaradi obzirnosti do soljudi, predvsem tistih, pri katerih bi bila okužba življenjsko ogrožajoča. Ob pojavu nove koronavirusne bolezni tamkajšnjim prebivalcem ni bilo treba na dolgo in široko razlagati, zakaj si je smiselno v javnosti pokriti nos in usta. Maske delujejo!