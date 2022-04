Več deset ljudi je bilo danes ubitih, še več pa ranjenih v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, ko je raketa priletela na železniško postajo, kjer je po ocenah župana približno 4000 civilistov čakalo na evakuacijo v varnejše dele na zahodu države. Kramatorsk leži v regiji Doneck, njeno zavzetje je skupaj s sosednjo regijo Lugansk zdaj ključni cilj ruske vojske. Guverner Donecka Pavlo Kirilenko je kasneje sporočil, da se je število smrtnih žrtev povzpelo na najmanj petdeset, med njimi je tudi nekaj otrok. Ranjenih naj bi bilo več kot sto ljudi.

Novinar agencije AFP je s kraja dogodka poročal, da je na tleh videl vsaj trideset trupel v plastičnih vrečah, ki so jih potem odpeljali z vojaškim tovornjakom. Kirilenko pravi, da je železniško postajo zadela raketa kratkega dosega tipa točka U s kasetnim strelivom, ki se razstreli po okolici. Kasetne bombe so prepovedane, Rusija zanika, da bi jih uporabljala v Ukrajini, in tudi pravi, da raket točka U, ki slovijo kot precej nenatančne, nima od leta 2019, ko so jih zamenjali s sodobnejšimi tipa iskander, da pa jih uporablja ukrajinska vojska. Ta trdi, da jih je Rusija v tej vojni že uporabila.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadu na Kramatorsk Rusijo obtožil, da »cinično uničuje civilno prebivalstvo« in da gre za »zlo, ki nima meja«. Rusko obrambno ministrstvo je obtožilo Kijev, da je napad izvedla ukrajinska vojska, da bi preprečila evakuacijo civilistov, ki bi jih lahko uporabila kot ščit za branjenje položajev.

Eksplozija na železniški postaji v Kramatorsku se je zgodila v času, ko sta se v 700 kilometrov oddaljeni Kijev z vlakom iz Bruslja peljala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borell. V ukrajinsko prestolnico sta prinesla sporočilo o evropski podpori državi v vojni proti Rusiji, že med potjo pa, tako kot vrsta zahodnih voditeljev, obsodila napad v Kramatorsku. Von der Leynova je obiskala tudi Bučo blizu Kijeva, kjer so po umiku ruske vojske našli številne ubite civiliste. »Tukaj se je zgodilo nepredstavljivo,« je rekla, »videli smo kruti obraz Putinove vojske.«

Ruski predsednik, ki se zadnje čase malo pojavlja v javnosti, pa se je udeležil pogreba nacionalističnega politika Vladimirja Žirinovskega, ki je v sredo umrl po daljši bolezni, zdravili so ga tudi zaradi okužbe s covidom-19.