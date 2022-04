V nedeljo se bo 12 kandidatov pomerilo v prvem krogu francoskih predsedniških volitev. Vse ankete kažejo, da se bosta kot že leta 2017 v drugi krog, ki bo 24. aprila, uvrstila Emmanuel Macron in Marine Le Pen. Sedanji predsednik naj bi zmagal tako v prvem kot v drugem krogu, a razlika med njima je v anketah vse manjša. Skrb v Macronovem taboru pa zbujajo tudi ankete, ki kažejo, da je več kot polovica Francozov prepričanih, da se bo njihovo življenje izboljšalo le, če zmaga Le Penova.

Macron se je izognil televizijskim soočenjem z 11 tekmeci. Pravzaprav je bil precej zaseden, najprej s pandemijo in potem z ukrajinsko vojno, ki mu je zaradi njegove podobe zanesljivega voditelja v nemirnih časih sprva pomagala, da je znatno povečal prednost. Vendar so v zadnjih tednih Francozi pri Macronu pogrešali, da bi jim govoril o njihovih vsakdanjih težavah.

Zelo pozno, šele konec marca, je šel Macron med Francoze, tudi na podeželje. Zagovarjal je svoje dosedanje vodenje Francije. V resnici se je v teh petih letih zmanjšala brezposelnost na najnižjo raven po letu 2008, kljub pandemiji pa se kupna moč povprečnega Francoza ni zmanjšala, čeprav ima večina volilcev drugačen, napačen vtis.

V zadnjem tednu pa poskuša prepričati Francoze, da bi ob morebitni zmagi Le Penove v Franciji zavladal kaos. Le Penova mu je nevarna, ker bodo zanjo v drugem krogu volili zlasti volilci skrajnega desničarja Erica Zemmourja, ki naj bi dobil v nedeljo okrog devet odstotkov glasov. Macron pa naj v drugem krogu ne bi dobil več glasov kot Le Penova pri volilcih zmerne desničarke Valérie Pécresse, ki se bo v nedeljo morala zadovoljiti z osmimi ali devetimi odstotki, in pa pri volilcih radikalnega levičarja Jean-Luca Mélenchona, ki bo očitno tretji z okrog 17 odstotki glasov.

Zelene teme niso prepričale volilcev

»Pripravljena sem, da prevzamem oblast,« je Le Penova v sredo samozavestno izjavila za desničarski dnevnik Le Figaro. Svoj vzpon v anketah je dosegla po tem, ko je v zadnjih mesecih obiskovala tržnice majhnih mest in dajala vtis, da zelo dobro razume vsakdanje težave Francozov. Več ur na dan se je tako prijazno pogovarjala z branjevkami in mimoidočimi. Obljubljala je, da bo povečala njihovo kupno moč, kar je najpomembnejše za Francoze. Zvečer pa je imela zborovanja v polni dvorani z nekaj sto ljudmi. S takšno simpatično in neopazno volilno kampanjo brez patetičnih govorov, značilnih za Zemmourja, ji je uspelo odvrniti pozornost od svojega skrajno desničarskega programa.

Tudi Mélenchon si je v zadnjih tednih povečal podporo. A preveč zaostaja za Le Penovo, da bi lahko prišel v drugi krog. Pet drugih kandidatov levice pa ga napada, namesto da bi poskušali pomagati edinemu na levici, ki se lahko uvrsti v drugi krog. Oklepajo se tistih nekaj odstotkov glasov, ki jim omogočajo časten poraz. Kandidat Zelenih Yannick Jadot bi edini od te peterice lahko dosegel pet odstotkov in s tem povrnitev stroškov za volilno kampanjo. Tudi on je pričakoval veliko več, a mu okoljevarstvenih tem ni uspelo postaviti v ospredje volilne kampanje.

Kandidatka socialistov in pariška županja Anne Hidalgo pa verjetno ne bo dosegla niti treh odstotkov glasov. Še pred desetimi leti je kandidat socialistov François Hollande zmagal. Eden od vzrokov za neuspeh Hidalgove je tudi, da številni Hollandovi ministri podpirajo Macrona, kar velja tudi za številne ministre desničarskih vlad. Sredinski Macron je gotovo eden od vzrokov za zaton socialistične stranke in desničarskih republikancev. Te zdaj predstavlja Pécressova, ki pa jo podpira samo 40 odstotkov nekdanjih volilcev Françoisa Fillona, kandidata republikancev leta 2017. Morda si bosta ti dve stranki, ki sta se vrsto desetletij izmenjavali na oblasti, lahko deloma opomogli na parlamentarnih volitvah junija.