Na ljubljanski občini so povedali, da na tej šoli res potekajo obnovitvena dela, a ne v tem delu stavbe. Trenutno namreč obnavljajo avlo, jedilnico delajo zunaj šole, zato ta dela niso vplivala na odpadli omet. Uporabo učilnic v tem delu šole so prepovedali, čakajo na pregled gradbenih strokovnjakov. Od ponedeljka bo za učence od 5. do 9. razreda pouk začasno potekal na daljavo. Učenci od 1. do 4. razreda bodo imeli pouk v novozgrajenem prizidku. Ravnatelj šole je starše otrok obvestil o dogajanju in vse učence, ki so imeli pouk v starem delu šole, poslal domov, za mlajše pa organiziral podaljšano bivanje v novem prizidku.