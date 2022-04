Zelenooka pevka, znana po pesmi, ki nosi primeren naslov Diamonds, si je najdonosnejše posle prislužila »ob strani«. Kot poroča Metro, je Rihanna vstopila v klub milijarderjev predvsem po zaslugi svojih linij kozmetike Fenty Beauty in spodnjega perila Savage X Fenty. Fenty Beauty, ki je v solastništvu francoskega proizvajalca luksuznih izdelkov LVMH, je leta 2020 ustvaril več kot 550 milijonov dolarjev, modni posel pa ji je prinesel milijone. Rihanna je prav tako lastnica 30-odstotnega deleža v liniji spodnjega perila Savage x Fenty in samo lani je z njim zaslužila neverjetnih milijardo dolarjev.

Ob Rihanni sta se na Forbesovi listi znašla še Kanye West in Jay-Z, mož njene največje tekmice Beyonce in domnevno tudi njen nekdanji ljubimec. Noseča 36-letnica, ki pričakuje prvega otroka z raperjem ASAP Rockyjem se s svojim premoženjem 1,7 milijarde dolarjev uvršča na 1729. mesto na svetovni lestvici najbogatejših ljudi, med katerimi ima primat izvršni direktor podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk.

Rihanna je povedala, da njen prihod med milijarderje sovpada z novim obdobjem v njenem življenju. »Odkar sem zanosila, sem spoznala nove ravni ljubezni in spoštovanja, predvsem do svoje mame, ki je najdragocenejša oseba v mojem življenju,« je povedala Rihanna, katere mama je pred dnevi praznovala rojstni dan. Srečna nosečka je na instagramu delila fotografijo svoje mame in sebe, ko je bila še deklica, ter zapisala, da je rojstni dan njene kraljice.