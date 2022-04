Novi dokumentarec o Marilyn Monroe

Ameriška filmska igralka, pevka, manekenka in pop ikona ter tudi dobitnica zlatega globusa je po svoji skrivnostni smrti za seboj pustila številna vprašanja in ugibanja ter teorije zarote. Poleg vsega je bila Marilyn Monroe znana po svojih komičnih sposobnostih, zaradi katerih je tudi postala ena največjih filmskih zvezd 50. in zgodnjih 60. let minulega stoletja.