Vrglo ga je skozi (odprto) okno

V sredo popoldne je dodatno gnečo na ljubljanski južni obvoznici povzročila prometna nesreča, ki jo je zakrivil voznik kombija, ki je z levega nenadno zapeljal na desni pas ter izsilil prednost voznici avta. Da bi se izognila trčenju, sta oba odvila, pri tem pa je voznik kombija trčil v ograjo na levi strani ceste. Kombi je nemudoma dvignilo v zrak, voznika pa je vrglo iz vozila skozi odprto desno okno in je huje poškodovan obležal na cesti. Ni bil pripet z varnostnim pasom. Upamo, da bo z voznikom vse v redu, a vseeno dodajamo, da prav ta teden poteka preventivna akcija spodbujanja uporabe varnostnega pasu. Menda pomaga. Tale primer je konkreten dokaz za to. Mimogrede, tudi voznico je zaneslo v ograjo, nato pa je v njen avto trčil še kombi povzročitelja. Voznica jo je odnesla z nekaj praskami oziroma lažjimi poškodbami. Policisti niso nikjer zapisali, da bi bila tudi ona nepripeta. Morda bi pa zdaj vsi skupaj vendarle malce pomislili in se, takoj ko se usedete v avto, pripeli. Sploh če radi vozite sunkovito in če imate pri tem odprto kakšno okno.

Niso vsi električarji električarji, no

Ljubljanski policisti so ta teden spet poročali o neznancu, ki se je občanu na območju Viča predstavil kot delavec elektropodjetja in se z njim zapletel v pogovor. Nič hudega sluteči občan ga je povabil za hišo, da bi si ogledala, kje zna biti težava. Verjetno je bilo iskanje težave kar dolgotrajen postopek, kakšno sta rekla še o otrocih, politiki in tem čudnem vremenu, ko je zjutraj minus pet stopinj, popoldne pa je že za kratke rokave in človek res ne ve ... No, a vidite, kako je enostavno. Čas pa teče in v tem času je »električarjev« pajdaš smuknil skozi odprta vrata v hišo ter si postregel z več tisoč evrov vrednim nakitom. Seveda sta kaj kmalu izginila oba, občan pa je obstal z dolgim nosom in praznimi predali. Še ena zgodba o tem, da previdnost vendarle nikoli ni odveč.

Ljubimec na naftni ploščadi

Pa saj tale zgodba je tudi nekaj podobnega. Ničkolikokrat smo že pisali in opozarjali na prevarante, ki iz daljne Afrike kličejo predobre, a hkrati preveč naivne gospe, da bi jim izmaknili prihranke. Mariborski policisti tako obravnavajo primer ljubezenske prevare, v kateri je 57-letnica, v prepričanju, da si prek spleta dopisuje z moškim, zaposlenim na plinski ploščadi v tujini, večkrat nakazala večjo vsoto denarja, skupaj dobrih 50.000 evrov. Seveda potem o ljubimcu ni bilo ne duha ne sluha, kakopak je tudi za denarjem izginila vsakršna sled.

Šaljivi ropar

Policiste so v petek, 1. aprila, obvestili o ropu poštne poslovalnice v Volčji Dragi. Dolgo smo mislili, da je šlo za prvoaprilsko šalo, pa se je izkazalo, da je bil edini pravi šaljivec v tej zgodbi ropar, ki je zagrozil uslužbenki pošte, mahal pred njenim obrazom z nevarnim predmetom, jo prisilil, da mu je izročila denar, in potem izginil v neznano s šopom gotovine v vrednosti kakih dva tisoč evrov. Vrli primorski policisti pa ne poznajo tovrstnih šal, gladko se požvižgajo na prvi april. Podali so se v lov za zlikovcem in včeraj sporočili, da so 41-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Zdaj se bo lahko šalil za rešetkami.

Torba je šla kar sama na izlet

Na dan šaljivcev so imeli s šaljivo torbo in s še bolj šaljivim lastnikom te torbe precej dela novomeški policisti. Za kaj je šlo? Na mejni prehod Obrežje je pripeljal avtobus iz Niša. Policisti so opravili temeljito kontrolo potnikov in prtljage in v prtljažnem delu avtobusa odkrili torbo, za katero ni prav nihče od potnikov rekel, da je njegova. Prava mala torbarska sirota. Nič čudnega, v torbi je bilo v več zavojih sedem kilogramov prepovedane droge konoplje, tako da lastniku morda res ni bilo ravno v interesu, da se izda in da ga policisti glede tega malce trše primejo. No, obstaja pa še ena možnost. Morda se je torba iz Niša kar sama odločila, da gre malo na izlet. Zelo verjetno, kajne. Morda bi bilo celo bolj verjetno, da je bila torba last vseh, pa so na dolgi poti iz Niša do Ljubljane vsake toliko malce segli vanjo, si kaj zvili, malce pokadili, se poveselili. No, kot rečeno: bil je prvi april.