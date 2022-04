Triintridesetletni državljan BiH je vozil osebni (kombinirani) avtomobil po levem prometnem pasu avtoceste. Zunaj naselja Spodnje Dobrenje je z levim bočnim delom vozila oplazil varnostno ograjo, ki ločuje smerni vozišči. Potem je sunkovito zavil desno, zaradi česar je avto začel bočno drseti in trčil v varnostno ograjo ob desnem robu vozišča. Vozilo je nato odbilo čeznjo, nakar se je prevrnilo in trčilo še v drevesa ter brežino jarka, kjer je obstalo na boku. Med prevračanjem je iz vozila padel 33-letni potnik, državljan BiH, in ostal ukleščen pod njim. Izpod vozila so ga izvlekli mariborski poklicni gasilci in člani PGD Pesnica, a mu ni bilo več pomoči. Voznik je bil hudo poškodovan, še štirje sopotniki, tudi bosanski državljani, pa lažje. Vse so odpeljali v UKC Maribor. V vozilu sta bila še dva potnika, ki pa se nista poškodovala. Policisti bodo voznika, za katerega kaže, da ni bil alkoholiziran, kazensko ovadili.