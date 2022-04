Večni rival na obisku in polne tribune. Nogometaši Maribora bodo jutri ob 20.15 na zadnjem velikem derbiju v tej sezoni gostili Olimpijo. »Ker je to derbi, bo vsak igralec nabrušen stoodstotno. Ne bomo šli na glavo, biti moramo pametni, a večje motivacije, kot je vzdušje na polnem stadionu, v slovenski ligi ne moreš imeti,« je prepričan branilec vijoličastih Nemanja Mitrović. Prvič po predlanskem februarju si bodo lahko navijači dvoboj največjih slovenskih klubov ogledali brez covidnih omejitev. Iz NK Maribor so včeraj sporočili, da so vstopnice za vzhodno tribuno že razprodane. No, povsem brez omejitev ne bo šlo. Zaradi kazni, ki jo je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije naložil klubu zaradi navijaških izgredov na tekmi proti Bravu, bo tudi tokrat zaprta južna tribuna.

Pomembna, ne pa odločilna

Devet tekem, od septembra 2019, traja niz Maribora brez zmage proti večnemu rivalu. Še dlje čaka na domače slavje proti Olimpiji – po novembru 2017, ko je derbi z edinim golom odločil Marcos Tavares, so se zmaji osemkrat izognili porazu na Ljudskem vrtu, devetkrat, če upoštevamo še dvoboj v pokalu Slovenije. »Zdaj je pravi trenutek, da to obrnemo. Že nekaj časa pa ponavljam, da derbiji ne odločajo o prvenstvu. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v soboto, bo prvenstvo še dolgo. Po derbiju nas čaka še šest tekem, 18 točk bo v igri. Vem, da derbi ogromno pomeni našim navijačem, nam, klubu, mestu, a prinaša samo tri točke, kot vse druge tekme. Nič še ne bo odločeno,« razmišlja z 2207 odigranimi minutami za vratarjem Ažbetom Jugom (2610) najbolj standarden član vijoličaste enajsterice v tej sezoni.

No, če slavje v 30. krogu štajerski zasedbi še ne bi prineslo naslova, pa bi iz bitke za trofejo najbrž izločilo Olimpijo. Maribor bi ji z jutrišnjo zmago pobegnil na deset točk prednosti. »Se strinjam, a vmes je še Koper, tudi nanj moramo gledati. Predvsem pa moramo gledati nase. Na vsaki tekmi moramo biti stoodstotni, delati, kar se dogovorimo v garderobi. Tako bo na igrišču vse veliko lažje,« opozarja 29-letnik. Ko je avgusta 2019 iz poljske Jagiellonie prestopil v Maribor, je dvignil veliko prahu v prestolnici. Navijači Olimpije so vse prej kot ravnodušno sprejeli, da si je nekdanji kapetan zeleno-belih oblekel vijoličasti dres. So derbiji zanj bolj posebni, ker jih je doživel v barvah obeh klubov? »Iskreno – ne. Mogoče sta bili prvi dve tekmi res posebni, a sem profesionalec, dobro se počutim v Mariboru. Maribor me je dobro sprejel, kar zadeva klub, mesto, družino, je vse odlično. Delam profesionalno, na igrišču pokažem najboljše. Čutim podporo navijačev in kluba,« odgovarja.

Na tapeti bo Matko

Z žvižgi, zmerljivkami, celo lutkami z njegovo podobo, obešenimi na mostu sredi Ljubljane, so se ga lotili navijači Olimpije. Nič drugače ni na derbijih. »Ne bom rekel, da tega ne slišim, a nisem človek, ki bi čutil velik pritisk. To me mogoče bolj podkuri, ne padem pa pod vpliv tega. Ne obremenjujem se z žaljivkami, grdimi besedami. S tem nimam problemov,« pravi nekdanji mladinec milanskega Interja. Na februarskem derbiju v Stožicah ni bil prva tarča Green Dragons. Z Rokom Kronavetrom, še enim nekdanjim zmajem med vijolicami, sta pred tekmo dražila Đorđeja Ivanovića v stilu: »Zdaj bodo tebi žvižgali, naju pa pustili pri miru.« »V soboto bo na tapeti Aljoša Matko. Đorđe Ivanović je bil v Ljubljani eno leto, ni Ljubljančan, sva ga pa malo podražila. Že tako je bil ves prestrašen, imel je srečo, da je bil stadion prazen. Zdaj bo tarča na Matku,« je Mitrović prepričan, da bodo pod Kalvarijo najglasnejši žvižgi usmerjeni proti krilnemu napadalcu, ki je sezono začel v Mariboru, prestopil v švedski Hammarby, med zimskim premorom pa oblekel dres Olimpije. »Sam sem to storil prvi, zato nimam kaj komentirati. To je profesionalizem,« o Matkovem prestopu ni želel razpravljati Ljubljančan.

Je pa bil zgovornejši ob vprašanju o novemu trenerju Olimpije: »Robert Prosinečki je bil zelo velik igralec, imel je bogato kariero, njegov prihod je plus za našo ligo. Tekmo proti Radomljam so odigrali zelo dobro, imajo dosti kvalitete v napadu z Ziljkićem, Kvesićem, Prtajinom, Aldairjem … Moramo se še dodatno pripraviti, a bolj ali manj se poznamo, saj smo odigrali že kar nekaj derbijev.« Na Ljudskem vrtu se strategiji, po kateri gradnjo napadov začnejo že v zadnji liniji, v kar se aktivno vključuje tudi vratar Ažbe Jug, ne bodo odpovedali. Pa čeprav so si na zadnji tekmi v Domžalah privoščili nekaj napak, ki so nasprotnika pripeljale v priložnosti. »V kakšnih situacijah smo ravnali res malo nespametno, a na koncu smo slavili. Upam, da v soboto ne bomo zašli v rizične situacije. To moramo reševati bolje, da naš trener ne bo tako živčen,« se je zasmejal izkušeni branilec.