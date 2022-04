Letošnji četrti veliki slovenski nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo drevi ob 20.15 v Ljudskem vrtu lahko razplete ali zaplete boj za državnega prvaka. Vodilni Maribor, ki ima sedem točk pred tretjeuvrščeno Olimpijo, bi z zmago ali remijem Ljubljančane izločil iz boja za prvaka in njihov tekmec za domačo krono bi ostal le še Koper. Na Bonifiki imajo drugačno računico in čakajo na zdrs Štajercev.

Milan Mandarić je vnesel nemir v tabor Olimpije

Ko gre za Olimpijo, ni miru. Medtem ko je novi trener Robert Prosinečki vsaj malo umiril strasti nezadovoljnih navijačev zaradi predstav in neuspehov nepriljubljenega teoretika Dina Skenderja, je za nemir poskrbel nekdanji predsednik Milan Mandarić. S tiskovno konferenco, na kateri je trdil, da klub ni poravnal dolgov do vseh upnikov in da tudi njemu do 31. marca niso izplačali obljubljenega milijona evrov, je zasejal dvom o verodostojnosti novih lastnikov kluba z Nemcem Adamom Deliusom na čelu. Vodstvo kluba je vse obtožbe zanikalo s sporočilom za javnost, da so klub celo rešili pred bankrotom, s čimer pa se Mandarić ne strinja. Očitno se bo vse skupaj preselilo na sodišče, saj je Mandarić napovedal sodne postopke za izterjavo denarja, ki mu pripada po pogodbi, in zaradi razžalitev, ki jih je prepoznal v klubskem sporočilu za javnost. V ozračju obtoževanj z obeh strani tako pred vrhuncem domače sezone v središču zanimanja niso zgolj derbi in ugibanja, s kakšno taktiko se bosta trenerja Robert Prosinečki in Radovan Karanović lotila tekmeca.

Prihod Prosinečkega v Ljubljano je na povsem malodušno slovensko nogometno sceno prinesel nekaj glamurja in svetovljanstva. Kakšna bo Olimpija pod njegovo taktirko, bo pokazal čas. Začetek proti Radomljam je bil obetaven s štirimi goli, veliko posestjo žoge in kombinatoriko, a je bilo tudi veliko lukenj v obrambi, zlasti ob prekinitvah. Današnje gostovanje v Ljudskem vrtu, kjer na tribuni jug zaradi kazni ne bo Viol, bo prvi zrelostni izpit za »Velikega Žutega«, ki je včeraj ekipo na Štajersko odpeljal z zvrhano mero optimizma. Po odsluženih kaznih se vračata steber obrambe Đorđe Crnomarković in mladi vezist Svit Sešlar, manjkal pa bo prvi igralec s potezo več Mustafa Nukić, kar bo velik hendikep za goste. Olimpija je močnejša za 23-letnega hrvaškega vezista Nevena Đuraska, ki je prišel v Ljubljano iz Dnipra v Ukrajini.

Prosinečki pozna Mudrinskega še iz Crvene zvezde

Maribor je znova postal zrela ekipa, ki je podobna taktični kulturi iz časov Darka Milaniča in Zlatka Zahovića, katere zaščitni znak sta trdna obramba in hitra tranzicija ob prehodih v napad. Ker mu zadostuje že remi, vsi pričakujejo, da Olimpije ne bo frontalno napadel. »Ko je stadion poln gledalcev, je lahko tudi igra povsem drugačna. Ker imajo sedem točk prednosti, je za njih dobro že, če ostanejo neporaženi. Ob njihovi zmagi bi bilo prvenstvo odločeno. Pripravljeni bomo na obe njihovi taktiki, dejstvo pa je, da je najboljši v protinapadih in polprotinapadih, saj ima hitra krila. Pričakujem dobro tekmo in poln stadion, kar je tudi najpomembneje, saj gre za največji derbi v Sloveniji. Mi se bomo pripravili tako, da zmagamo, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Derbiji so tekme, v katerih je mogoče prav vse. Skušali bomo zakuhati prvenstvo,« je povedal Robert Prosinečki, ki najboljšega strelca lige Ognjena Mudrinskega pozna še iz Crvene zvezde.

»Pripravili se bomo za celotno ekipo Maribora, ne le za Mudrinskega, ki je resnično v dobri formi, saj zabija gole. Upam, da tega ne bo počel danes. Ne bomo ga striktno pokrivali,« je del taktike razkril 53-leti Hrvat, ki je kot igralec Olimpije pred 20 leti blestel v Ljudskem vrtu. Ob zmagi Ljubljančanov s 3:0 je dosegel tudi izjemno lep gol. »Ni bil lep le gol, ampak tudi izid. Upam, da bo tako tudi tokrat. Spominjam se, da je bilo vzdušje zelo dobro. Naloga vseh nas, od trenerjev do igralcev, je, da damo vse od sebe in bodo gledalci uživali. Za igralca ni lepšega kot igrati derbi. Tisti, ki bodo igrali, bodo dali maksimum, ne glede na to, kakšen je pritisk,« je odvrnil Prosinečki.