Za zdaj jim še ne uspeva enoznačno in prepričljivo nagovarjati volivcev. Kot da bi še vsak malo kalkuliral in se naslajal ob nesreči in težavah drugega.

Kakorkoli in kakor koli. Te volitve štejejo dvojno. Na volitvah 2022 se bo odločalo, kdo bo zmagal na volitvah 2026 in naprej. Madžarska in srbska politika to potrjujeta. Denimo, madžarska opozicija se je združila proti samodržcu, šele ko več ni bilo kaj reševati … In predvsem ne računajmo, da bo Evropa kaj naredila namesto nas in za nas. Res je evropska komisija sprejela drastične sankcije pri Orbanovi Madžarski zaradi eklatantnih kršenj vladavine prava. A (načrtno ali po naključju?) šele dan po njegovi zmagi na volitvah. In res je, da Slovenija taka, kot je sedaj (glede vladavine prava, človekovih pravic, položaja medijev), ne bi bila sprejeta v EU. A to nič ne pomaga; sedaj je polnopravna članica. Ne računajmo torej na EU. Škarje in platno imamo v rokah do vključno nedelje, 24. aprila 2022.

Vlado Miheljak, kolumnist, Mladina