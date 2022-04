Očitka, da je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) postal popolnoma izoliran od svojih strank (upokojencev), da je do zavoda praktično nemogoče dostopati tako po telefonu, e-pošti, kaj šele osebno, ne sprejemamo.

Zavod je, tako kot ostale institucije v Republiki Sloveniji, moral upoštevati vladne odloke, s katerimi je bil osebni dostop strank do prostorov zavoda omejen oziroma pogojevan s predhodnim naročanjem in izpolnjevanjem pogoja PCT. Na navedeno zavod ni imel vpliva. Od 15. 3. 2022, ko je prenehal veljati odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covida-19 v upravnih zadevah, zavod v času uradnih ur sprejema stranke tudi brez predhodnega naročanja.

Ves čas v poslovnem času (ne zgolj v času uradnih ur) zavod strankam zagotavlja informacije po telefonu. Ker se na zavod obračajo stranke z zelo različnimi vprašanji, je predvsem z namenom, da se strankam v najkrajšem času zgotovijo vsebinsko točne informacije, telefonski odzivnik stopenjski. Dodajamo, da do želenih informacij stranke preko telefona pridejo tudi brez vnosa svojih podatkov. Zavod ima na spletni strani poleg kontaktih telefonskih številk objavljen tudi elektronski naslov informacije@zpiz.si, na katerega se lahko obrnejo stranke.

V zvezi z očitkom, da so informacije na spletni strani zavoda vedno zakasnele in nepregledne za navadnega državljana, odgovarjamo, da zavod o vseh ključnih in za stranke relevantnih informacijah redno objavlja sporočila za javnost, ob spremembi zakonodaje pa poskrbi za posodobitev informacij na podstraneh, kjer se objavlja dotična vsebina. Pri iskanju vsebin na spletni strani si uporabniki lahko pomagajo z digitalnim pomočnikom, prav tako pa so vsebine z informacijami na spletni strani indeksirane in lahko uporabnik tudi preko spletnega brskalnika poišče zanj pomembno vsebino na spletni strani zavoda.

Iz zgoraj navedenega tako jasno izhaja, da zavod ne »zamegljuje« informacij, pač pa ravno nasprotno, ob zavesti, da med pomemben del uporabnikov zavodovih storitev sodijo starejši, dostopnost svojih storitev, prilagaja tudi tej skupini.

Glede vprašanja, zakaj je bil pri nedavnih uskladitvah vzet en odstotek izredne uskladitve samo upokojencem, ki so se upokojili do leta 2012, drugim pa ne, pojasnjujemo, da je zavod izvajalec in nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavod torej ni niti predlagatelj, niti odločevalec pri sprejemanju zakonodajnih rešitev, med katere sodi novela Zpiz-2L, ki je bila podlaga za izredno uskladitev.

Na koncu želimo poudariti, da zavod vsako leto zaradi stalnih sprememb zakonodaje reši več zahtevkov in opravi več storitev z enakim številom zaposlenih, ki se ob velikih naporih in s predanostjo trudijo, da tako upokojenci kot drugi upravičenci, čim prej pridejo do pravic, ki jim pripadajo skladno z zakonom.

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)