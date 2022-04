Cvetna nedelja: Ljubljanske butarice vseh velikosti

Pogačarjev trg so v dneh pred cvetno nedeljo zasedle stojnice z butaricami, med katerimi prevladujejo ljubljanske, narejene iz oblancev. Ponujajo jih v najrazličnejših velikostih, med katerimi so nekatere res majhne, in glede na dimenzije se razlikujejo tudi cene. Te se gibljejo od enega do 10 evrov.