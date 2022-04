Ne nasedajte goljufom

Na resnih straneh kronike pogosto opozarjamo na zvitost naših zlikovcev, ki hodijo okoli, se predstavljajo za razne mojstre in potem neprevidnim občanom kradejo nakit in denar iz hiš. No, seveda so se zlikovci tudi digitalizirali. Ljubljanski policisti so v zadnjih nekaj dneh obravnavali dva primera spletne goljufije. V obeh je škoda znašala več tisoč evrov. Za kaj gre? Zlikovec pokliče po telefonu in prepriča nedolžneža, da je nekaj narobe z njegovim računalnikom. Ponudi popravilo. Seveda mora občan namestiti aplikacijo za oddaljen dostop. Potem pa zlikovec šari po računalniku po mili volji. Tudi po spletni banki, da si nakaže stroške za popravilo. No, ti potem malce narastejo …