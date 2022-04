Peta etapa na kolesarski je bila prva prava gorska, dolga je bila 163,8 kilometrov. Kolesarji so morali premagati skoraj 4000 višinskih metrov, a pričakovati je bilo, da bodo favoriti malce varčevali z močmi za jutrišnji odločilni dan. Dan je potekal mirno do zadnjega vzpona 15 kilometrov do cilja, ko je taktiziranje v glavnini z močnim napadom razbil Remco Evenepoel ter poskrbel za menjavo v skupnem seštevku dirke.

Roglič zopet presenetljivo na začelju v odločilnem trenutku

Odločilni trenutek v boju za rumeno majico vodilnega se je zgodil na zadnjem, petem kategoriziranem vzponu dneva, ki se je začel 20 kilometrov do cilja. V glavnini so vez čas zmanjševali zaostanek za vodilnimi ubežniki, kjer je na koncu v ospredju ostal sam Carlos Rodriguez.

Tempo v glavnini vseeno ni bil premočan, veliko je bilo taktiziranja. Vodilni kolesar do današnjega dne Primož Roglič se je znova, kot že v obeh zadnjih etapah, ko ga je reševal moštveni kolega Jonas Vingegaard, preveč sproščeno vozil na začelju skupine. Ob manjšem taktiziranju dober kilometer pod vrhom vzpona je zmedo v glavnini odlično izkoristil Remco Evenepoel, ki je Slovenca dobil na levi nogi.

Ob silovitem pospeševanju se je hitro naredila razlika, ki jo drugi kolesar sveta ni mogel več zakrpati, z Belgijcem pa so se odpeljali še nekateri drugi kolesarji v boju za skupno zmago.

Mednaslov: Razlika le naraščala

Skupinica okoli Evenpoela je odlično sodelovala v zadnjih kilometrih in je prednost pred skupino z rumeno majico povečala, ni pa jim uspelo ujeti ubežnika Rodrigueza, ki je poskrbel še za drugo zaporedno zmago za ekipo Ineosa v dveh dneh. Španec je na izjemno strmem ciljnem zidu uspel zadržati 7 sekund prednosti. Drugi je bil včerajšnji zmagovalec Daniel Martinez, tretji pa Evenepoel, ki je prevzel majico vodilnega.

Današnji dan je bil povsem porazen za ekipo Jumbo-Visma, saj je bil Jonas Vingegaard v skupini, ki se je borila za drugo mesto, a je tik pred ciljem padel in si je nabral 20 sekund zaostanka za zmagovalcem. Primož Roglič pa je na cilju zaostal več kot minuto. V skupnem seštevku ima sedaj Evenepoel dve sekundi prednosti pred Martinezom.

Jutri sledi še kraljeva etapa s ciljnim vzponom na Arrate, a po današnji nesrečni etapi je malo možnosti, da si bo Roglič še tretjič v karieri nadel baretko zmagovalca za najboljšega na dirki po Baskiji.