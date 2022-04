Hiša prihodnosti

Nič več ni tako, kot je bilo. Spreminja se srž naše družbe. In te družbene spremembe narekujejo tudi prilagoditev načina bivanja. Svojo vizijo prihodnosti je ta teden predstavil konzorcij 12 slovenskih podjetij. Razvil in postavil je inovativno hišo Dom24h. Projekt novega slovenskega doma je sofinanciralo gospodarsko ministrstvo in evropski sklad za regionalni razvoj, prispevala sta zajetnih pet milijonov nepovratnih evrov.