Nabava mask

Če je bila mati vseh afer v začetku devetdesetih afera Orožje, je bila prva večja afera novih oblastnikov tista z maskami. Javnost je zanjo izvedela potem, ko se je 23. aprila 2020 na nacionalni televiziji oglasil Ivan Gale, z Zavoda za rezerve, ki je javno povedal, kako je nakupe medicinske opreme diktiral kar minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Minister je tudi določal pod kakšnimi pogoji jih lahko posamezna podjetja dobavljajo. Maske, neprecenljivo pomoč v bitki s covidom, so kar naenkrat poskušali uvažati vsi, ki so poznali Počivalška ali Janeza Janšo, od mame Mateja Tonina do Joca Pečečnika, s katerim se je Počivavšek tudi veselo slikal. Poklical je Lojze Peterle, grozil je Marjan Podobnik. Žvižgača Galeta so po nastopu proglasili za državnega sovražnika, za človeka, ki ne razume razsežnosti epidemije in ga pod različnimi obtožbami oktobra 2020 odpustili. In vlada je z netransparentnimi nakupi nadaljevala. Sumljiva podjetja so dobivala posle z nezanesljivimi hitrimi testi, z ventilatorji in podobno. Uslužbenci, strokovnjaki, ki so na pomanjkljivosti opozarjali, pa so navadno pristali v časopisih, mnogi so izgubili službo.

STA

Vlada je pod različnimi pretvezami praktično 280 dni blokirala vsa, zakonsko določena nakazila slovenski tiskovni agenciji STA. Šef vladnega tiskovnega urada Uroš Urbanija, je celo bolj kot Janez Janša pritiskal na agencijo, naj se vladi v celoti podredi. Ni ga motilo, da so zaradi tega trpele cele družine in da je v Evropi padal ugled Slovenije. Na koncu se je izkazalo, da je vlado veliko bolj kot koncept agencije motil, SDSju menda nenaklonjeni, direktor Boris Veselinović. Po njegovem odstopu, septembra 2021, so se z novim vodstvom dogovorili praktično vse.

Janša na jahti

Ni povsem jasno, kdaj se je Janez Janša na Jadranu slučajno srečal s podjetnikoma Andrejem Marčičem in Božom Dimnikom. Mediji in javnost so se zabavali ob fotografijah Janše, ki se je zibal na valovih ravno s tistima človekoma, ki so ju člani njegove stranke serijsko nabijali v Državnem zboru. Kot rečeno, vsi vpleteni so trdili, da so se v hrvaškem morju dobili povsem slučajno in da se ne poznajo dobro. Novinarji in ljudstvo pa so se čudili, kako to, da se na ta način slučajno srečajo samo tisti, ki imajo z državo največ milijonskih poslov.

Pijani Franc Breznik

Aprila 2020 so na ljubljanski obvoznici ujeli državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Breznika, enega najlepših Slovencev, ki trdi, da nanj niso imune niti najlepše manekenke na svetu. Bil je pijan kot čep, kar so potrdile tudi merilne naprave. Odstopil je in se branil, da je bil na obisku pri znanem podjetniku Izetu Rastoderju. Popularni Izet mu je prijateljsko nalil dva kozarčka žganja. Prijatelja? Lahko se samo vprašamo, kako to, da je čez kak mesec notranji minister Aleš Hojs prostodušno izjavil, da je Rastoder kriminalec.

Uživajte dokler lahko

Od marca 2020 do januarja 2021 je bil na mestu uradnega govorca za covid-19 Jelko Kacin, ki je briljiral predvsem s paranoičnimi izjavami, ki so bile v povezavi proticovidno politiko vlade prav groteskne. Za širjenje covida je obtožil lovce, kmete, levičarje, bolničarje, obiskovalce gostiln, opozicijo, zakuske… »Na podeželju se maske nosijo bistveno manj kot pa v urbanih središčih in zato se tam, kar sedaj potrjujejo tudi hitri testi, pojavlja bistveno več okužb,« mu je ušlo. Izjava: »Uživajte dokler lahko,« pa je postala pravi zimzelenček kriznega obdobja.

Zastonj na morje

Marsikateri politik bi se ob tako neizpodbitnih dokazih korupcije odrekel vnovični volilni tekmi, Aleksandra Pivec pa očitno ne. Čeprav so ji korupcijo dokazali kar dvakrat, enkrat na obisku v podjetju Vina Kras in drugič na obisku v Izoli, kjer je stroške bivanja tudi njenih sinov krilo v prvem primeru Vino Kras, v drugem pa občina izola. Je pa vprašanje, kako naj bivša članica Desusa, ki ne zmore plačati niti nekaj evrov, vodi politiko ministrstva, ki obrača milijone evrov. Pivčeva je kot ministrica za kmetijstvo v vladi Janeza Janše odstopila in napovedala, da se bo vrnila.

Počivalškov prleški sendvič

Kot smo omenili na začetku je bila epidemija covida težka preizkušnja za vlado in vse državljane. Javnih prireditev ni bilo, državljane so kar nekaj časa zadrževali v območju občin in tudi gostilne so bile zaprte. Za nekatere pa so bila zaprtja manj zaprta. Tudi za ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki so ga ujeli v eni najboljših gostiln v Prlekiji, v Taverni. Minister je zaprtim državljanom jel razlagati, da je vse po zakonu, saj je znano (verjetno samo njemu), da je v gostilne mogoče, če imate poslovno kosilo ali večerjo.

Telekomova nakazila

Da je aktualna vlada nepopustljiva, se je izkazalo v mandatu Telekomovega direktorja Tomaža Seljaka. Čeprav se je trudil in bil pripravljen sodelovati, ni ostal na svojem mestu. Niti po tem, ko je pod zelo sumljivimi pogoji prodal nasedlo Telekomovo televizijo Planet TV, novim - jasno - madžarskim lastnikom. Zamenjal ga je Cvetko Sršen iz cvetobera SDS-jevih kadrov. Ob očitkih pri neuspeli prodaji medijske hiše Siol najboljšemu ponudniku Telemachu, se je v zadnjem času za največjo afero izkazalo nakazovanje bajnih vsot SDS-ovi televiziji Nova24TV.

Napadi na protestnike

Nova oblast protestnikov in demonstrantov ne mara preveč. To, da so jim poslali visoke finančne kazni zaradi branja ustave na javnem mestu, je svojevrstna komedija, še bolj pa se je usedel v spomin napad protestnike, ki se je zgodil v Ljubljani v torek 5. oktobra 2021 v Ljubljani. Policija se ni obirala z aretacijami, hkrati pa je napadla z vodnim topom in solzivcem. V štabu, ki je vodil napad na protestnike sta bila tako minister Aleš Hojs kot Žan Mahnič, državni sekretar za nacionalno varnost. Menda sta policistom le čestitala za njihovo delo.

Spopad s tujino

Slovenski premier se dolgo časa ni sprijaznil z zmago Joeja Bidena na ameriških predsedniških volitvah in če prav razumemo, njegove zmage še vedno ni priznal, pa tudi predsedniku, ki je zanj eden najbolj šibkih v ameriški zgodovini menda še ni čestital. Iz štaba Bidnovih svetovalcev je prejel zgolj očitek, da se z bivšimi komunisti nimajo kaj pogovarjati. Še bolj je odmevala zgodba z belgijskim evropskim poslancem Guyem Verhofstadtom, ki je lani v začetku marca opozoril na svobodo medijev v Sloveniji. Janša ga je zabil: »… niste več vodja kolonialne sile. In tudi Slovenija ni Kongo.«