Dan svobode

24. april 2022. Dan svobode? Za koga, če smo zasužnjeni v sovraštvih? Raven javnih razprav je toksična. Zmerjamo se in žalimo. Ena nedavnih cvetk je zapis Aleksandre Pivec, ki je novinarje ozmerjala s »psihičnimi bolniki in izprijenci«, se postavila v vlogo nedolžne žrtve (zaradi zapisov o njenem bivališču) in apelirala, naj se »to puščanje krvi in trpljenje nedolžnih ustavi.« Sočasno se je brez sramu in časti na televizijskih soočenjih zrinila med parlamentarne stranke, četudi to njena ni. In ni edina, ki grmi. Na uradni spletni strani gov.si so cenjen slovenski spletni medij označili za »smetarski«.