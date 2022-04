Jean Rondeau,​ francoski čembalist: Čembalo je bila moja ljubezen na prvi posluh​

»Novi prerok, odštekani virtuoz in seks simbol klasične glasbe,« je samo nekaj označevalcev, ki jih je bil v dosedanjem delu razgibane kariere deležen francoski čembalist Jean Rondeau. Že iz teh namigov je moč sklepati, da Rondeau ni konvencionalen karakter glasbenika temveč nekdo, ki zelo rad premika meje. Zanj bi lahko dejali, da je neklasičen klasični čembalist, predstavnik novega baroka - čeprav sam ne ve, kaj to pravzaprav pomeni -, ki s strastnim, komunikativnim in tehnično dovršenim igranjem obuja tradicionalni baročni duh na sodoben, osvežen način. Eden najmlajših zmagovalcev prestižnega mednarodnega tekmovanja za čembaliste Musica Antiqua v Bruggeju se je po dveh letih vrnil na oder Cankarjevega doma z dvojnim programom: po ponedeljkovem recitalu Goldbergovih variacij Johanna Sebastiana Bacha, se je v četrtek kot solist pridružil še Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija.