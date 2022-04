Aleksander Mervar, direktor družbe Eles: Resnični šok podražitev naš čaka naslednjo zimo

Aleksander Mervar je eden največjih strokovnjakov za energetiko v državi. V energetiki je začel delati kot področni direktor Rudnika Trbovlje, nato je vodil Termoelektrarno Trbovlje, kasneje pa ljubljansko Termoelektrarno-Toplarno Ljubljana. Lani je nastopil svoj tretji štiriletni mandat na čelu Elesa, upravljalca slovenskega prenosnega omrežja. Letos bo dopolnil 60 let in preštel skoraj 40 let delovne dobe, od tega 35 let na vodilnih in vodstvenih položajih v energetiki. Vse elektroenergetske sisteme ima v malem prstu.